Las empresas del Ibex mejoran sus beneficios un 8% en el primer semestre

Banca. Según las previsiones que marcan los analistas de Reuters, las entidades bancarias seguirán una tendencia parecida a la mostrada en la primera mitad del año. Bankia se mantendrá en los mismos niveles que en el ejercicio anterior, mientras que BBVA, Bankinter y, sobre todo, Caixabank, continuarán por la senda del crecimiento, mientras que para Sabadell pronostican una caída de su rentabilidad al cierre del año.

Principales valores. Las previsiones también anticipan un final de ejercicio favorable para las ganancias de los principales valores del Ibex 35. Son los casos de ACS, Inditex, IAG, Repsol, Santander y Telefónica.

Agenda. Las siguientes en presentar sus resultados semestrales definitivos serán Colonial y Meliá este lunes, Merlin Properties el martes, mientras que Red Eléctrica lo hará el miércoles, al igual que ArcelorMittal. IAG no los hará públicos hasta el viernes 3 de agosto, mientras que Inditex no lo hará hasta el 12 de septiembre, ya que su segundo trimestre no termina hasta el final de julio.