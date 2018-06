La cárnica Grupo Jorge amenaza con cerrar, despedir a 1.500 trabajadores y producir fuera de Cataluña

Grupo Jorge, una de las principales compañías cárnicas de España, estudia cerrar los dos centros productivos que tiene en Cataluña, en los que trabajan unas 1.400 personas, y trasladar la

producción a otra parte. Fuentes de este grupo aragonés han asegurado que se plantean esta

posibilidad por la "inseguridad laboral absoluta" que sienten en Cataluña debido a la aplicación de la nueva ley catalana de cooperativas.



Según estas fuentes, esta normativa obliga a aplicar a su personal en Cataluña un régimen equivalente al de la Seguridad Social, y a pesar de que la compañía ha ofrecido una alternativa al régimen general que le costaría "entre 8 y 9 millones de euros" al año, no tiene la garantía

por parte de la administración catalana de que se acepta su solución.



Grupo Jorge tiene un centro productivo denominado Le Porc Gourmet ubicado en Santa Eugènia de Berga (Barcelona) y otro llamado The Fortune Pic en Mollerussa (Lleida), y entre ambos emplea a 1.400 personas. El grupo aragonés, que produce en Cataluña a través de cuatro cooperativas, también se queja de continuas inspecciones laborales en Cataluña.



Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT de Catalunya han convocado una huelga indefinida ante el hecho de que la empresa estudie trasladar su producción fuera de Cataluña.



Fuentes de ambos sindicatos han denunciado a Efe que este grupo empresarial no cumple con la ley catalana de cooperativas, ya que opera a través de falsas cooperativas y falsos autónomos para degradar las condiciones laborales de los empleados.