Torra llama al diálogo, pide colaboración a los empresarios, pero rehúye sus preguntas

Saben quien soy y qué pienso. Defiendo lo que voté el 1 de octubre, que Cataluña se constituya como un Estado independentite en forma de república". Así se presentó esta tarde el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante los empresarios y directivos del Círculo de Economía. Cumplió la tradición que dice que es el jefe del Ejecutivo catalán quien inaugura las jornadas económicas que cada año este importante lobby organiza en Sitges.

Torra, durante su intervención, apeló repetidamente al diálogo, aunque no hizo referencia a lo que sucedía en Madrid, donde se debate la moción de censura presentada por Pedro Sánchez. Tras su discurso, no hubo turno de preguntas de los asistentes, algo que rompe con la tradición de estas jornadas. El presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, señaló que fue una petición del propio Torra y sugirió que la decisión se debe a qué aún no está claro el desenlace de la moción de censura.

El presidente de la Generalitat lanzó un discurso conciliador. "Ha llegado la hora de que la política vuelva a la política. Independentistas y no independentistas, defienden lo que creen que es mejor. ¿No les parece que debemos trabajar juntos?", dijo. Torra señaló que para que exista diálogo debe haber voluntad por ambas partes y defendió que el Gobierno central rehuyó el debate cuando el presidente de la Generalitat, Artur Mas, presentó su propuesta de pacto fiscal en 2012. También recurrió a los agravios recurrentes de nacionalismo catalán: déficit fiscal, olvido del corredor mediterráneo o una inversión pública en Cataluña por debajo de su peso económico.

Durante su intervención, Torra lanzó también reproches a los empresarios y directivos allí presentes. Sugirió que no se habían involucrado en la búsqueda de soluciones. Y por eso celebró especialmente la propuesta que el Círculo de Economía emitió el pasado lunes. Este organismo, que reúne a empresarios y académicos catalanes, pidió un nuevo Estatuto que tenga rango constitucional y que sea refrendado a través de una votación. En su nota de opinión lamentó la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó en 2010 parte de la principal norma catalana.

El Círculo de Economía exige que el nuevo Gobierno de la Generalitat respete el principio de legalidad y también pide al Ejecutivo central que tome en consideración las aspiraciones de que Cataluña sea reconocida como una "comunidad nacional". Torra señaló que las propuestas de los empresarios y académicos puede ser un buen punto de partida, pero rogó que se trasladen esas recomendaciones también a los representantes del Gobierno. Estaba previsto que este sábado cerrara las jornadas el presidente del Gobierno. En la agenda, aún aparece Mariano Rajoy.