Ibex 35, en directo: la Bolsa, estable con con la mirada en el Congreso

Virginia Gómez

Link Securities: "Hasta la votación de mañana en el Congreso, la situación política se encuentra en el aire"

Arranca la moción de censura presentada por el PSOE. Paula Sampedro, de Link Securities, explica que teniendo en cuenta que la votación será mañana, hasta entonces la situación política en España se encontrará en el aire.

"No obstante, no hace falta señalar que la situación en España, aunque incierta, no se acerca a la de Italia, ya que, por un lado, la economía española es mucho más sólida, pero, sobre todo, en ningún caso se están contemplando propuestas de Gobierno populistas del tipo a las planteadas en Italia", matiza la experta.