Nadal culpa de la fuerte subida de la luz a la parada de tres nucleares

El ministro de Energía, Alvaro Nadal, ha dicho hoy que la subida del precio de la electricidad con la que cerrará mayo se debe a la parada de tres reactores de centrales nucleares y a la subida de los precios de los derechos de dióxido de carbono (CO2).



Nadal, que ha participado en la presentación del Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas del primer cuatrimestre de 2018, ha manifestado a los medios de comunicación que éstos son los factores que han impulsado al alza el precio de la luz.



Ha señalado que, a pesar de las lluvias, en mayo no ha habido mucha producción hidráulica porque, aunque hay más agua en los pantanos, ésta sólo ha llegado a niveles normales y éstos son justos, por lo que no se ha desembalsado tanto.



Nadal ha dicho que la parada de la producción de tres centrales nucleares,de las siete que hay en España, es lo que realmente ha impactado sobre el precio, junto a la subida de los derechos de emisión de CO2, que ha pasado de tres euros a quince en los últimos seis meses, lo que está

encareciendo la producción eléctrica con carbón y gas.



No obstante, el ministro ha señalado que, como en los cuatro meses anteriores de 2018, el comportamiento de los precios ha sido mejor, en el conjunto del año todavía son un 4 % inferiores a los que había el año pasado.



Ha añadido que espera que en los próximos meses se pueda utilizar más agua para generación eléctrica que la que se ha usado hasta ahora y que haya más viento que en mayo, y ha confiado también en una moderación del precio del petróleo que, ha recordado, impacta directamente sobre

el precio del gas, que es el que muchas veces marca el de la electricidad.



Nadal ha señalado que en está última semana ya se ha moderado algo el precio del petróleo, al bajar cinco dólares, después de conocerse que parece que va a haber un acuerdo entre Arabia Saudí y Rusia para elevar la producción de crudo.



Por eso, ha señalado que, pese al repunte de los precios de la electricidad este mes de mayo en España, el Ministerio sigue pensando que los precios de 2018 serán inferiores a los del año pasado, pues lo ocurrido este mes, con la parada de tres reactores nucleares, ha sido una cuestión

coyuntural.



No obstante, ha advertido de que hay que ser consciente de que la subida del precio del petróleo impacta sobre la economía española y en el precio de la gasolina, y que la labor de su departamento es vigilar que sólo se traslade al precio de los carburantes el repunte del precio

del petróleo, "ninguna cosa más".



En este sentido, ha manifestado que el comportamiento de los márgenes sobre los carburantes en España ha sido similar, incluso algo mejor que en el resto de países de la Unión Europea (UE), y que el Ministerio está haciendo un seguimiento casi diario para comprobar que la subida del

precio del crudo sea lo único que se traslade al de los carburantes.



Respecto a si la actual coyuntura política puede impedir que se tramite la proposición de ley del grupo popular para ampliar los motivos para denegar el cierre de centrales, Nadal ha respondido que no debería, pues hay cuestiones como la meteorología o el precio del petróleo que no se pueden controlar desde la política energética, pero otras sí.



Una de ellas, ha señalado el ministro, es la que persigue esa iniciativa, mantener abiertas todas las opciones tecnológicas para producir en cada momento con la fuente que resulte más barata.