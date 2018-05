Álvarez (Santander) cree que la caída de las Bolsas se debe "al despertar del fantasma" de 2012

El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Alvarez, considera que la caída de los mercados por la incertidumbre política en países europeos, como Italia (marcada por la dificultad de Carlo Cottarelli para formar Gobierno, tras el rechazo a la coalición euroescéptica de la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellaso) y en menor medida en España ante la moción de censura presentada por el PSOE, es solo "coyuntural".

"Los mercados se han puesto nerviosos pero creo que es coyuntural", ha afirmado el consejero delegado, quien cree que el euro "es el camino". "Incluso en Italia la economía sigue creciendo y no veo un problema estructural sino de materialización de propuestas ortodoxas", ha declarado. Para añadir que "despertando al fantasma es evidente que los mercados se van a poner nerviosos".

Pese a estos fantasmas, el número dos de Santander mantiene que el contexto económico actual "nada tiene que ver" con el de los peores años de la reciente crisis, ya que ahora no se producen los "serios problemas de fondo" de entonces.



Álvarez ha declarado durante un desayuno informativo organizado por APD y Axis Corporate que hace unos años el riesgo político se limitaba a los países emergentes, mientras que ahora se ha extendido a economías avanzadas en las que triunfan "candidatos con propuestas no ortodoxas".



También ha hecho referencia a la situación política de Reino Unido, pero como en el caso de Italia y de España, ha restado importancia a sus efectos, aunque reconoce que afecta a la economía y a la inversión. El brexit "no es una buena idea, aunque está ahí y forma parte del paisaje. Añade una dosis de incertidumbre". Pese a ello, considera que su efecto en la filial británica de Santander será mayor o menor en función de cómo evolucione la economía del país. Si el brexit afecta "a la economía británica nos acabará afectando", ha explicado.



Sobre el nombramiento del nuevo gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el consejero delegado se ha limitado a declarar que "lo que veo escrito son muy buenas opiniones, veremos cómo evoluciona el tema".

En cuento al sector financiero, el número dos del grupo Santander, ha explicado que la asignatura pendiente sigue siendo la rentabilidad, pese a que esta ha mejorado sobre los ratios registrados en la crisis financiera, pero aún el coste de capital no cubre el de inversión.

Pese a que considera que el proceso de consolidación del sector financiero español tras la crisis económica ha sido "enorme", mantiene que el mercado "todavía no está todo lo consolidado que podría estar". Ha recordado que la cuota de mercado de los grandes bancos en España ha pasado del 45% al 61%, aunque según los datos del Banco de España a finales de 2017 los cinco grandes bancos controlaban el 81,5% del negocio si se tiene en cuenta los activos de los grupos.