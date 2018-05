Alonso: "crearemos un espacio de 'coworking' para apoyar a los abogados emprendedores"

El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, ha anunciado esta mañana la creación de un espacio de coworking que pondrá a disposición de los letrados que comienzan su carrera en solitario o que tienen más dificultades, como parte de las iniciativas de la Junta de Gobierno que preside para apoyar el emprendimiento. "Habilitaremos despachos, infaestructura tecnologica o secretaría, entre otros servicios, que podrán utilizar los abogados que comienzan su andadura, sean jóvenes o no, y que tienen menos capacidad económica", explicó en un desayuno informativo organizado en la sede del ICAM. A estas prestaciones habrá que sumar "las mejores bases de datos del mercado" en las que ya trabaja también la institución.

El Colegio dedica medio millón de euros de su presupuesto de este año al apoyo del emprendimiento, una cantidad obtenida gracias a la supresión de la financiación de un seguro de vida para los abogados, pero que se ha renegociado de tal manera que pueden mantenerlo pagando 28 euros al año. "Una cantidad (la de ayuda a los que se inician en la profesión o arrancan en solitario) que será mayor en las cuentas del año que viene", se ha comprometido Alonso.

El decano, que ha utilizado el encuentro con los periodistas para detallar los proyectos en los que se encuentra inmersa la nueva dirección del ICAM (algunos de ellos ya adelantados en la entrevista concedida a Cinco Días Legal), ha fijado el 1 de julio como fecha tope para que entre en funcionamiento el proyecto tecnológico. "Ese es el deadline que le hemos dado al proveedor, IBM", subrayó, después de insistir en las "desviaciones presupuestarias" que ha sufrido esta iniciativa, promovida por la anterior Junta de Gobierno. "Cruzo los dedos para que esto funcione, porque no puedo aceptar que se detenga a una persona y no tenga abogado o que los abogados no cobren", manifestó con cierta desconfianza. El sistema, que integrará en una sola todas las aplicaciones del Colegio, ya se encuentra en fase de pruebas.

Lexnet

La experiencia con el proyecto digital le sirvió a Alonso para mostrar cierta comprensión con los problemas que ha experimentado Lexnet. "Estoy viendo que implementar un sistema de este tipo acarrea problemas, imagino que Lexnet los tiene que tener multiplicados por mucho", aseveró. No obstante, insistió en que el Colegio "no es quien debe asumir" el más de medio millón de euros de coste que han supuesto los fallos del sistema de notificaciones del Ministerio de Justicia.

El decano incidió en otra de las preocupaciones que le han trasladado los colegiados: la imputación casi automática de los asesores fiscales en los procedimientos penales por delito contra la Hacienda Pública. En su reunión con la Fiscalía, según relató, le reclamó al oragnismo que dejara de aplicar "un cierto automatismo", que "no diera por bueno todo lo que viene de la Agencia Tributaria" y que, antes de proceder a llevar al profesional al proceso, "determine su nivel de conocimiento" de la infracción.

Colegiados, aunque no sea obligatorio

El decano del ICAM, que manifestó que confía en tener lista la reorganización del Colegio antes de verano ("siempre con el máximo respeto a los empleados, que tengan la sensación de que esta es su casa", enfatizó), apuntó que otro de sus objetivos es acercar a los colegiados a la institución. "Nos opondremos a que se elimine la colegiación obligatoria, pero vamos a trabajar con la idea de que los profesionales quieran seguir colegiados incluso si eso sucediera", ha asegurado.

Por último, Alonso puso de manifiesto la unidad de la actual dirección del ICAM. Una unidad conseguida "dentro la transversalidad" y en la que es muy relevante "la participación de la juventud, que para el decano es fundamental", añadió Juan Ospina, diputado responsable de la Comunicación.

¿Sabe cómo ser un abogado eficaz? Pinche aquí.