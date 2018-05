BME y el IEAF lanzan un servicio de análisis gratuito para valores sin cobertura

BME y el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) han anunciado este miércoles el lanzamiento de Lighthouse, un servicio gratuito de análisis fundamental que seguirá valores cotizados que no estén cubiertos por firmas profesionales. La iniciativa en principio estará centrada en unas 40 compañías pequeñas o ilíquidas del mercado continuo o del MAB, que serán determinadas por una comisión directiva independiente. El equipo de trabajo contará con 4 analistas, un director y una inversión inicial de 400.000 euros, según lo informado por ambas instituciones.

“La falta de análisis de las compañías cotizadas provoca importantes efectos negativos: menor liquidez, inadecuada valoración y dificultad de acceso a los inversores”, ha dicho Jorge Yzaguirre, director de mercados de BME, durante una reunión con periodistas en Madrid. Con esta iniciativa, BME busca hacer el mercado más transparente, y con ello generar liquidez y precios más justos para valores que en gran medida se negocian a través de su plataforma.

El problema de las compañías sin cobertura es universal. BME estima que entre un 30% y un 40% de los valores cotizados en el mundo no tienen ningún seguimiento por parte de las casas de análisis. En el mercado español, unos 60 valores de la Bolsa y otras 40 compañías del MAB carecen de cobertura. Desde junio de 2017 hasta febrero de 2018 las firmas analizadas cayeron un 8%, según datos de BME. En total, el porcentaje de valores “huérfanos” en el mercado está por encima del 50%.

Javier Méndez, secretario general del IEAF, ha asegurado que esta situación se agravó en 2018 con la entrada en vigor de Mifid II, que obliga a los gestores a separar los costes de análisis y ejecución, lo que supone un riesgo para la cobertura de los valores de menor tamaño.

“Lighthouse es non for profit, no hay objetivo de beneficios. El análisis se produce para prestar un servicio al mercado, y si un valor sin cobertura pasa a ser cubierto por un agente, dejaremos de seguirlo”, ha dicho Méndez. “Queremos crear mercado de coberturas, no dedicarnos estrictamente a la cobertura en si”, ha afirmado el secretario del IEAF.

Cómo será el producto

“Lighthouse realizará un análisis fundamental de cada valor donde habrá una introducción sobre la compañía, el negocio, el equipo directivo, proyecciones de ingresos y beneficios, entre otras, para luego hacer buenos números”, ha explicado Méndez. Cualquier inversor podrá acceder a los modelos a través de la web de BME o la del IEAF.

Aunque desde Lighthouse no se darán recomendaciones de precio, la idea es que los modelos sirvan para ayudar a los inversores a hacer esos cálculos. “No queremos llegar a la valoración, pero vamos a dar los mimbres para que esa valoración sea realizada”, ha asegurado Méndez.

El nuevo servicio comenzará a funcionar antes del verano, aunque sus promotores reconocen que habrá que esperar unos meses más para que opere con todas sus capacidades. El director de análisis será Alfredo Echeverria Otegui, exdirector de análisis de BBVA.