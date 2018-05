Xiaomi lanza una chaqueta impermeable para hacer deporte por 13€

No deja de sorprendernos Xiaomi, que no sólo lanza todas las semanas varios dispositivos electrónicos de lo más variopintos, desde móviles, a electrodomésticos, sino que también lanza prendas de vestir. En este caso también con la misma fórmula de sus demás productos, los mejores materiales y el precio más bajo posible. En esta ocasión han presentado la chaqueta Xiaomi U’revo, que es principalmente impermeable, y está diseñada para hacer deporte con ella de la forma más confortable posible. De hecho el peso de esta chaqueta es mínimo, de sólo 106 gramos, por lo que no la notaremos encima mientras practicamos deporte.

Se puede doblar hasta caber en una sola mano

Una de las características más interesantes de esta chaqueta, es que se puede doblar hasta caber prácticamente en una sola mano. Está fabricada en materiales plásticos, que impiden que la los rayos ultravioleta traspasen el tejido.

Este tejido también impide el paso del agua, por lo que nos mantiene completamente secos en días de lluvia. La nueva chaqueta estará disponible en tallas S, M, L, XL y XXL, y cabe la posibilidad de que se ponga a la venta en Europa después de su estreno en China, a donde ha llegado por sólo 13 euros al cambio.