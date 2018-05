En más de 1.000 pueblos no nacen niños desde 2012

El envejecimiento demográfico por municipios.

Porcentaje de población mayor de 65 años sobre el total Fuente: INE

El proceso de envejecimiento demográfico y la baja natalidad provoca que cada vez más pueblos se queden sin niños. Según datos del INE a 1 de enero de 2017, en España hay 1.027 pueblos en los que no hay censado ni un solo niño menor de cinco años. Eso significa que en el 13% de los municipios españoles no se ha registrado ni un solo nacimiento desde el 1 de enero de 2012. Y 633 pueblos de España no cuentan con ningún niño menor de 11 años.

El hecho de que España sea un país caracterizado por tener muchos ayuntamientos y de pequeño tamaño contribuye a reforzar esta estadística. El municipio de Villaornate y Castro (León) es la población más grande sin niños menores de cuatro años. Cuenta con 360 vecinos.

En otros 420 municipios no tienen censado ni un habitante menor de 15 años. En este buscador puede consultar los datos demográficos de todos los pueblos de España y compararlos con la media de España y de su comunidad autónoma.

Qué edad tienen mis vecinos Escriba el nombre de su localidad y selecciónela en el listado desplegable Edades (años) Población Media autonómica Media España Habitantes En porcentaje 0-14 15-29 30-49 50-65 > 65 Total 100% 100% 100%

La estadística del INE indica la presión creciente que ejercerán las pensiones y los gastos sanitarios y de dependencia sobre el Estado de bienestar. Hoy, el 19,1% de la población en España tiene más de 65 años. Y la tendencia es al alza.

El proceso de envejecimiento es especialmente acusado en los pueblos de interior, donde los jóvenes emigran a la ciudad. Madrid, por ejemplo, actúa como un polo de atracción, sobre todo para las dos Castillas. La capital y las poblaciones adyacentes llevan años ganando población a costa de otras comunidades, especialmente las limítrofes. Desde el año 2008 hasta el primer semestre de 2016, el INE ha registrado 72.645 personas que han emigrado de Castilla y León a Madrid. La cifra supera la población actual de la ciudad de Zamora. El camino inverso lo han seguido 8.072 personas.

Entre los municipios de toda España mayores de 100.000 habitantes, Salamanca, León y Valladolid son los que tienen un porcentaje más elevado de población mayor de 65 años. Superan el 25%. ¿Y cuál es el municipio mayor de 100.000 habitantes con menos mayores? Parla. Este municipio madrileño solo cuenta con un 10% de su población mayor de 65 años. Le sigue Fuenlabrada, con idéntico porcentaje. Ambos municipios tienen un perfil similar, son poblaciones cercanas a Madrid de tradición obrera y que en los últimos años han atraído a muchos jóvenes que no pueden acceder a los precios de la vivienda en Madrid capital. Dos Hermanas, en Sevilla, es la tercera ciudad con un menor porcentaje de jubilados.

Parla también es el municipio mayor de 100.000 habitantes con un mayor porcentaje de niños de entre 0 y 10 años. Representan el 15% del total, seguido por Dos Hermanas (12,6%) y Torrejón de Ardoz (12,1%).

Junto a Castilla y León, Galicia y Asturias son otras dos comunidades donde el envejecimiento de la población es más intenso. En cambio, Murcia, Baleares y Canarias son las tres autonomías en las que el peso de los jubilados sobre el total de la población es menor. Ceuta y Melilla son un mundo aparte. Sus índices de natalidad son muy superiores a la media española. Solo 11 de cada 100 ceutíes tienen más de 65 años y solo 10 de cada 100 melillenses.

La edad media en Melilla es de 35 años, cuando el promedio español es de 43,1 años. Zamora y Orense son las dos provincias con una mayor edad media. Superan los 50 años.

Con todos estos datos, parece evidente que la sostenibilidad de las pensiones, las políticas de la natalidad y las medidas para conciliar la vida familiar y laboral serán claves en el debate político y social. Y quizás, en algún momento, también la despoblación en el mundo rural logre entrar en la agenda.