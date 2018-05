Facebook lanza un servicio de citas que competirá con Tinder

Facebook volvió a mostrarse optimista sobre el futuro tras el escándalo de Cambridge Analytica y aprovechó su conferencia anual de desarrolladores (F8), celebrada en San Francisco, para anunciar herramienta, llamada Clear history, con la que quiere dar al usuario un papel más protagonista en el control de sus datos. El fundador de la red social, Mark Zuckerberg, desveló que esta solución permitirá al usuario borrar el historial de las webs que ha visitado y que están enlazadas con su perfil en Facebook.

Con esta herramienta, los usuarios podrán eliminar parte de la información que almacena Facebook sobre ellos, aunque la plataforma “seguirá dando datos agregados a las aplicaciones y sitios web” para que los desarrolladores puedan analizar, por ejemplo, dentro de qué grupo demográfico son más populares.

Según el joven directivo, llevará algunos meses construir Clear History. pero su funcionamiento será muy sencillo, similar a las herramientas que permiten eliminar las cookies del navegador. Zuckerberg advirtió, no obstante, que esta función podría empeorar la experiencia del usuario en Facebook puesto que será necesario volver a identificarse o modificar algunas configuraciones. "Este año está siendo intenso. No parece que hayan transcurrido solo cuatro meses. Vamos a asegurarnos de que nadie use mal nuestra plataforma", subrayó el directivo, que ve esta herramienta como parte de sus esfuerzos para recuperar la confianza de los usuarios.

La compañía también anunció que lanza un servicio de citas, denominado Facebook Dating, para buscar pareja, que competirá con el famoso Tinder. Tras conocerse la incursión del gigante de internet en este negocio, las acciones de Match Group, propietario de Tinder, cayeron más de un 20%. Facebook, que apuntó que hay 200 millones de personas en la red social que se definen como solteras, aclaró que dentro de esta aplicación se propondrán eventos, grupos y temas para que los usuarios inicien conversaciones.Para su puesta en marcha, la red social tendrá muy en mente la privacidad de los usuarios, sobre todo después del escándalo de Cambridge Analytica, de manera que el perfil que el usuario cree para el servicio de citas no será visible para sus amigos de Facebook.

Otras novedades anunciadas se refieron a Instagram, que incluirá videochat, un filtro antiacoso para los comentarios, y efectos y filtros de realidad aumentada en los vídeos en directo (una función que también llegará a Messenger). Igualmente, desvelaron que WhatsApp permitirá hacer llamadas de vídeo en grupo, y que lanzan una versión gratis y otra de pago con más opciones de Workplace, su plataforma social para empresas.

La compañía también anunció que ya se están disponibles en oculus.com y en 23 países su nuevas gafas de realidad virtual, las Oculus Go a partir de 199 dólares en EE UU y de 219 euros en Europa. Se trata del primer casco independiente que lanza la red social, ya que no requiere para funcionar ni un PC ni un smarphone. Todo el hardware necesario para su funcionamiento está incluido en el propio dispositivo, que se lanza con más de 1.000 aplicaciones. “Oculus Go cambiará la forma en la que miras, juegas y pasas el rato con amigos”, dijeron.

El dispositivo, que ya fue anunciado en octubre, es la gran apuesta de Facebook para popularizar esta tecnología. La red social, que compró Oculus por 2.300 millones de dólares en 2014, volvió a dejar claro ayer que tiene grandes planes para explotar la realidad virtual.