Valores para hacer frente a la volatilidad de las materias primas

No solo las cotizadas españolas se han visto influidas por las subidas experimentadas por las materias primas. Los ascensos se han extendido al sector de la minería en general así como compañías siderúrgicas y petroleras. Dentro del grupo de mineras destacan firmas como Rio Tinto, vinculada a la evolución del hierro. Gracias a las subidas experimentadas por el valor en las últimas semanas desde los mínimos del año ha logrado entrar en positivo en el año. La cotizada forma parte de las empresas que integran el selectivo británico Ftse 100, un índice que en el año se sitúa a la cola de Europa con caídas del 2,36%. El consenso de los analistas consultados por Reuters se muestra optimista con el devenir de la compañía en Bolsa y le otorga un potencial del 5,3%.

No podía faltar en la lista BHP Billiton, compañía que según recuerda Société Générale en un informe, está estrechamente vinculada a la evolución del precio del níquel –material que según algunos analistas ha subido de manera artificial– y el cobre. Según las estimaciones del banco francés, se espera que las ganancias del cobre representen cerca del 30% del ebitda en 2019, frente al 15% o menos de su competidos Rio Tinto. En términos de mineral de hierro y carbón, en Société Générale prevén que sus aportaciones al resultado de explotación alcancen el 45%. Société destaca que, en comparación con algunos de sus competidores, BHP Billiton tiene una exposición favorable al cobre, el níquel y el petróleo, lo que le permitirá obtener unos mejores rendimientos. En el año BHP se anota un 0,89%.

Otro representante del sector de las materias primas es Antofagasta, aunque en su caso, pese a las recientes subidas no lograr desprenderse de las pérdidas en lo que va de año y retrocede un 5,1%. Los analistas creen que la corrección sufrida por la compañía aún no ha finalizado y prevén una caída adicional del 4,37%. A pesar de todo, el consenso no es tan drástico con las recomendaciones y aconsejan mantener en cartera.