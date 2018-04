BBVA se propone vender fondos de inversión a sus 11 millones de clientes

Los bancos continúan afilando sus armas ante la regulación sobre la venta de fondos de inversión incluida en la directiva europea Mifid 2 para que los mercados funcionen mejor. BBVA lanzó anoche una plataforma de asesoramiento denominada BBVA Invest, para que los clientes elijan los fondos que mejor se ajustan a su perfil.

“Uno de los objetivos es atraer a los clientes que por primera vez contratan productos de inversión”, explicó ayer Manuel Moure, director de Productos Digitales de BBVA España. Es decir, el objetivo potencial son los en torno a 11 millones de clientes en el país.

BBVA Asset Management cuenta con 1,27 millones de partícipes, según los datos de marzo de Inverco. Su patrimonio en fondos de inversión es de más de 39.000 millones de euros, de los que más del 49% está en fondos de fondos. Este tipo de carteras ha crecido más de un 86% en el último año.

La inversión mínima que se requiere para tener acceso a la plataforma es de 600 euros, pues este el importe mínimo de suscripción de los únicos tres fondos que ahora comercializa. Todos de BBVA AM y que invierten en otros fondos: el Quality Inversión Conservadora, con un patrimonio de 10.466 millones de euros, el Quality Inversión Moderada (6.640 millones) y el Quality Inversión Decidida (886).

Un gran supermercado con 10.000 fondos Único en su especie. BBVA es una rara avis. Entre los grandes bancos españoles es el único que se ha lanzado de lleno a la denominada arquitectura abierta. Es decir, que ofrece productos de terceras gestoras, como publicó CincoDías el 7 de noviembre del año pasado. Tiene a disposición de los clientes más de 10.000 carteras de unas 50 gestoras. Entre ellas, gigantes como BlackRock, Fidelity, Pioneer, JP Morgan o Pimco. Objetivos. BBVA ofrece un amplio universo de fondos de inversión internacionales. Cuenta además con herramientas complementarias, como buscadores, comparadores, librería de fondos de inversión, así como contenido formativo sobre los fondos comercializados. Convergencia. Manuel Moure, director de productos digitales de BBVA España, señala que los productos del supermercado de fondos internacionales se integrarán en los próximos meses en la plataforma BBVA Invest.

La plataforma se denomina BBVA Invest y acaba de ser presentada en la web del banco

Los tres productos suponen el 65% de las contrataciones, aunque en breve la plataforma de asesoramiento incorporará otras carteras de la gestora de BBVA, hasta situar el número total en torno a 20. Añadirá además fondos de otras gestoras internacionales y también planes de pensiones propios. El objetivo es incorporar esos productos antes de verano.

La gran novedad de BBVA Invest, planteada como el germen de una plataforma que irá creciendo y mejorando con el paso de la semanas, es que recabará datos sobre el cliente. Entre ellos, el importe que desea invertir, su patrimonio total, su capacidad de ahorro, su plazo de rescate del capital, así como su nivel de tolerancia al riesgo. En la práctica, es un test de idoneidad, de acuerdo a la terminología regulatoria, que permite un asesoramiento no independiente. BBVA podrá así seguir cobrando de su gestora una parte mayoritaria de la comisión de gestión. BBVA AM entregó a sus distribuidores, principalmente su matriz, más del 79% de sus ingresos por comisiones de gestión, según los últimos datos de la CNMV. “El cliente, eso sí, no pagará nada [directamente] por el servicio”, aclara Moure.

La plataforma, validada por el supervisor que preside Sebastián Albella, también está disponible en una parte de las 3.000 oficinas, y se implantará en todas, y en la versión móvil. La misión es que la operativa sea en persona, con los gestores en la sucursal, utilizando medios digitales o de forma combinada. “La contratación podrá empezar o finalizar en cualquier canal”, explica el directivo.

Alberto Guillén, responsable de productos digitales de BBVA España, añade que otro de los objetivos de la plataforma es proteger al cliente. En caso de que este revele una tolerancia cero al riesgo, esta le dirigirá hacia otros productos de ahorro sin peligro, como los depósitos. BBVA Invest, inspirada en la fintech de herramientas de gestión de activos Personal Capital, tampoco proporcionará asesoramiento a personas sin experiencia de inversión previa o formación. El banco permitirá en los próximos meses a todos los clientes con productos de ahorro, incluidos los que utilicen la nueva plataforma, conocer su rentabilidad mensual. “Además, si cambia el entorno, siempre habrá un equipo por debajo que se encargará de avisar a los inversores”, explica Guillén.