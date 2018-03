Telefónica refinancia deuda por 19.000 millones, el 34% del total, en 18 meses

Telefónica ha reunido hoy a inversores y analistas en Londres para analizar el impacto de los cambios de las normas de contabilidad (IFSR) así como para explicar la evolución del proceso de refinanciación de la deuda, y poner en valor la gestión de este proceso. Es la primera vez que la compañía realiza un evento de estas características. En una presentación, bajo el título Capital Structure Strategy and New IFRS for 2018, y liderada por la directora financiera, Laura Abasolo, la operadora destaca que en los últimos 18 meses se ha refinanciado deuda por un importe total de 19.000 millones de euros.

La cifra equivale al 34% de la deuda total y el 20% del valor de empresa. La deuda neta se situaba en 44.200 millones de euros a final de 2017, junto con una cartera de híbridos de 7.500 millones. El valor de empresa de Telefónica es de 96.200 millones.

En el primer trimestre de 2018, la actividad de captación de recursos financieros ha superado los 10.750 millones de euros: 3.000 millones en emisión de bonos senior, refinanciación de híbridos por 2.250 millones y refinanciación de deuda bancaria por 5.500 millones.

Con estas estrategias, la compañía ha buscado extender la vida media de la deuda, reducir costes y elevar la cartera de deuda a tipo fijo. De esta forma, la vida media de la deuda se ha situado en 9,3 años al cierre del primer trimestre de 2018, frente a 6,4 años al término de 2016. El coste medio de la deuda se situó a final de 2017 en el 3,32%, frente al 3,94% de diciembre de 2016.

Además, el 71% de la deuda de Telefónica está ahora en tipos fijos, frente al 51% en 2016. “Hemos fortalecido nuestro balance y nos hemos adelantado a potenciales subidas de los tipos de interés”, señala Telefónica.

La operadora ha reiterado su objetivo de mantener la garantía de su solvencia y liquidez, junto con un rating con un “sólido grado de inversión”. En la actualidad, el rating de Telefónica con S&P es de BBB y de Baa2 con Moody’s.

La empresa, con una capitalización bursátil de 41.500 millones, indica que el compromiso de pago de dividendos para este año es de 2.077 millones (0,40 euros por acción). La rentabilidad por dividendo se sitúa en el 5%.

En la presentación, los responsables de Telefónica indican que el impacto de las variaciones de los tipos de cambio en los ingresos de 2017 fue de 1.653 millones de euros, y de 717 millones en el beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones (oibda). Ahora bien, la teleco destaca que redujo la deuda neta en 639 millones con los movimientos de los tipos de cambio.

Con respecto a la introducción de las nuevas normas contables (IFRS), Telefónica ha destacado que apenas un impacto en las cuentas: 60 millones de euros en los ingresos (un 0,1%) y 80 millones en el oibda (un 0,5%). “Los objetivos de 2018 no se verán afectados por los nuevos estándares”, ha dicho la empresa.