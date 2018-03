Nordea prohíbe a sus fondos de inversión que compren 'facebooks'

El banco escandinavo Nordea, el mayor en los países nórdicos y bálticos, informó hoy que ha prohibido de forma temporal a los administradores de sus fondos de inversión comprar acciones

de Facebook por el escándalo de filtraciones que afecta a esta red social.



Nordea señaló en un comunicado que la posibilidad de que Facebook haya violado las reglas sobre protección de datos y los mayores riesgos legales derivados hacen que la situación no se corresponda con el nivel de transparencia exigido para sus inversiones.



"Hasta que no hayamos tenido la oportunidad de analizar por completo la dimensión de este problema, hemos decidido colocar a la empresa en cuarentena", señaló el banco.



La medida, que estará vigente durante tres meses, prohíbe solo la compra de acciones, no su venta.



Facebook, la mayor red social del mundo, se encuentra en la actualidad en el centro de un escándalo después de que se revelase que facilitó datos de 50 millones de usuarios a una empresa vinculada a la campaña electoral de 2016 del presidente de EEUU, Donald Trump.