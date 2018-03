Crisis en Facebook: EE UU investigará el robo de datos que ha evaporado ya 50.000 millones de dólares

Después de haberse desplomado ayer cerca de un 7%, Facebook ha caído un 2,5% este martes mientras la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) investiga el escándalo de Cambridge Analytica, la consultora política que ha utilizado de manera ilegal los perfiles de más de 50 millones de usuarios de la red social con el objetivo de ayudar a la campaña electoral del presidente de EE UU, Donald Trump. Por el momento, la firma británica ha anunciado ya la suspensión de su consejero delegado, Alexander Nix, a la espera de que se lleve a cabo una investigación completa. "Los recientes comentarios de Nix grabados de forma secreta por Channel 4 y otras declaraciones no representan los valores y las operaciones de la firma y su suspensión refleja la gravedad que percibimos en esta violación", han explicado en un comunicado publicado en su página web.

Los inversores, que parecen haber perdido la confianza en la red social, están atentos a cualquier novedad sobre la noticia y en tan solo dos días, la empresa fundada por Mark Zuckerberg ha perdido 50.000 millones de dólares (40.800 millones de euros) de su valor en Bolsa (que rondaba los 500.000 millones).

La caída histórica en Bolsa de Facebook se produce después de que este fin de semana se conociera que la firma británica, que colaboró en la campaña de Trump, habría accedido dos años antes a los datos de 50 millones de usuarios con el fin de desarrollar un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas. De ser así, Facebook habría incumplido su contrato de 2011, en el que se comprometía a solicitar el consentimiento de sus usuarios antes de efectuar determinados cambios en las preferencias de privacidad, como parte de una acuerdo con el Estado, que entonces acusaba a la compañía de engañar a los consumidores al compartir con terceras empresas más información de la autorizada. Si finalmente Facebook es hallada culpable tendría que hacer frente a multas millonarias (alrededor de 40.000 dólares diarios por cada violación, según Bloomberg).

Todo ello está aumentando la presión hacia Zuckerberg, desaparecido por el momento de la escena pública. “Es hora de escuchar a un alto directivo de Facebook con la suficiente autoridad para ofrecer una explicación detallada sobre este catastrófico fallo de procedimiento”, señalaba una carta del presidente del Comité de Asuntos Digitales de la Cámara de los Comunes del Reino Unido remitida a Zuckerberg. La misiva de Damian Collins requiere que el fundador de Facebook comparezca para ofrecer “evidencia oral” sobre el caso que destaparon este fin de semana los diarios The New York Times y The Observer.

En la carta, el representante del Comité británico de Asuntos Digitales señala que en repetidas ocasiones las autoridades de su país han preguntado a Facebook acerca de cómo gestiona los datos de sus usuarios, y apunta que las respuestas “han subestimado constantemente los riesgos y han engañado al Comité”.

Zuckerberg, sobre quien arrecian las críticas ante el caos que parece vivir la red social y por haber mentido a autoridades y usuarios sobre la compartición de datos entre Facebook y WhatsApp, ha sido también reclamado por el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que le ha invitado al órgano comunitario para que dé cuentas del uso de los datos europeos. Además, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) ha informado de que analizará el uso de publicidad política en la red social. La responsable de la DPC, Helen Dixon, ha asegurado que la "búsqueda de blancos" en este plataforma para enviarles "publicidad política" y "noticias patrocinadas" sigue siendo una práctica habitual. En ausencia de leyes que regulen específicamente los mensajes políticos dirigidos online, la DPC tiene intención de presentar líneas orientativas a los usuarios para que puedan saber cómo reciben ciertos anuncios e historias", explicó la comisión.