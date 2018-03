La filial inmobiliaria española de Toys R Us pide concurso de acreedores mientras busca comprador

La crisis que arrastra la multinacional Toys R Us llega también a la filial inmobiliaria española. Toys R Us Iberia Real Estate, perteneciente a Toys R Us Iberia, ha presentado en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid la solicitud para ser declarada en concurso de acreedores. La filial es la tenedora de 26 inmuebles propiedad del grupo. La matriz estadounidense Toys R Us ha presentado ante el Tribunal de Quiebras en Estados Unidos una solicitud de aprobación para iniciar el proceso de cierre de sus tiendas en dicho mercado.

La solicitud de concurso por parte de Toys R Us Iberia Real Estate S.L.U. es consecuencia de su posición de garante solidario de la financiación prestada al grupo Toys R Us por distintos fondos internacionales, y "tiene la finalidad de proteger sus activos inmobiliarios", explica la compañía en un comunicado.

El resto de sociedades del grupo Toys R Us Iberia mantiene sus actividades "con normalidad" y ha iniciado las gestiones necesarias para "atraer interesados en la adquisición del grupo en España y Portugal".

La cadena juguetera ya anunció la pasada semana que para la filial española se están considerando otras opciones "entre las que se incluye una posible venta".

En septiembre de 2017, Toys R Us se acogió a la protección de acreedores (denominado Capítulo 11) en Estados Unidos al no poder afrontar una deuda cercana a 5.000 millones de dólares (unos 4.170 millones de euros).

Toys R Us cuenta con una red de 53 establecimientos en España y su plantilla supera los 1.600 empleados. El primer establecimiento de la multinacional juguetera en España se abrió en 1991 en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) y 20 años después, en julio de 2011, inició la venta por internet. La compañía cuenta en todo el mundo con más de 1.700 tiendas en 35 países.