Facebook se desploma un 7% tras la filtración de 50 millones de perfiles a la campaña de Trump

Facebook está investigando una masiva filtración de datos provocada por una empresa británica que trabajó para la campaña de 2016 del presidente estadounidense, Donald Trump, y que manipuló la información de más de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos. Los títulos de la red social han caído cerca de un 7% en Wall Street.

La consultora, Cambridge Analytica, obtuvo en 2014 la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos, y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas, según revelaron este sábado los diarios The London Observer y The New York Times.

Es una de las mayores filtraciones de datos en la historia de Facebook, y llevó este fin de semana a legisladores británicos y estadounidenses a pedir explicaciones a Facebook, y a la apertura de una investigación por parte de la fiscal general del estado de Massachusetts (noreste de EE.UU.), Maura Healey. Facebook conocía la existencia de la filtración desde 2015, cuando solicitó a Cambridge Analytica la destrucción de unos datos que no se llevó a cabo, según los citados diarios.

"Estamos dirigiendo una revisión integral, interna y externa, para determinar si son ciertas las informaciones de que los datos en cuestión (robados) de Facebook aún existen", dijo en un comunicado Paul Grewal, vicepresidente y miembro del equipo legal de Facebook. Según la red social, Aleksandr Kogan, un profesor de psicología ruso-estadounidense de la Universidad de Cambridge, accedió a los perfiles de millones de usuarios que se descargaron una aplicación para Facebook, llamada "thisisyourdigitallife" y que ofrecía un servicio de predicción de la personalidad.

Kogan posteriormente proporcionó más de 50 millones de perfiles a Cambridge Analytica, entre los que 30 millones tenían suficiente información como para explotarlos con fines políticos, a pesar de que solo unos 270.000 usuarios habían dado su consentimiento para que la aplicación accediera a su información personal, según el Times.

Al compartir esos datos con la compañía y con uno de sus fundadores, Christopher Wylie, Kogan violó las reglas de Facebook, por lo que esa red social eliminó en 2015 la aplicación y exigió a todos los implicados que destruyeran los datos recabados. "Hace varios días, recibimos informes de que no todos los datos fueron borrados", indicó Facebook el viernes, y advirtió de que estaba dispuesto a ir a los tribunales para resolver el tema.

Mientras, la compañía suspendió de la red social a la firma británica, a Kogan y a Wylie, quien fue la fuente de los diarios que este sábado informaron de la filtración masiva de datos. "Me han suspendido de Facebook. Por avisar a los medios. De algo que ellos ya sabían en privado desde hace dos años", escribió hoy Wylie en su cuenta de Twitter.

Suspended by @facebook. For blowing the whistle. On something they have known privately for 2 years. pic.twitter.com/iSu6VwqUdG