Cómo Securitas Direct quiere diseñar la seguridad del futuro

En Minority Report, Steven Spielberg nos transporta a un mundo futuro donde la fuerza de policía precrimen cuenta con mutantes visionarios y un espectacular despliegue tecnológico para anticiparse al delito. Sin llegar a ese nivel que la película sitúa en 2054, la tecnología y la innovación están permitiendo hoy grandes avances en seguridad de la mano de empresas como Securitas Direct.

“Securitas Direct no es una compañía de seguridad, es una telco, una compañía tecnológica. No hacemos transporte de fondos ni tenemos vigilantes, solo alarmas, que es 100% tecnología”, asegura Álvaro Vázquez, su director de recursos humanos. En este sector es líder en España, con cerca de un millón de clientes. “Esta compañía tiene claro a qué se dedica, proteger a personas y lo que más les importa. Protección 360. Y sobre esa línea estamos trabajando en innovación. Estamos diseñando la seguridad de dentro de cuatro o cinco años”, afirma.

La compañía es la suma de dos empresas, la española Securitas Direct y la sueca Verisure, y opera con dos identidades gráficas, Securitas Direct en España y Portugal y Verisure en el resto del mundo (está presente en 14 países). En España acaba de cumplir 25 años; el grupo tiene 30. En este tiempo ha introducido avances como poner cámaras para tomar imágenes en caso de robo, o vídeo, permitir la comunicación a través del aparato de alarma o la alarma inalámbrica, con una tarjeta SIM de teléfono. “Cosas muy básicas, pero es innovación pura y dura”, asevera Vázquez.

La Central Receptora de Alarmas de la compañía recibe 40.000 saltos de alarma cada día, de los que solo 100 son casos reales

El modelo de Securitas Direct es de innovación continua, destaca, volcada en diversos proyectos tecnológicos, desarrollados por el equipo de ingenieros in house, como el lanzamiento de la alarma ZeroVision. “Trabajamos en cinco o seis innovaciones cada año. No todas salen, evidentemente. Trabajamos con un modelo startup. Probamos cosas, hacemos prototipos. Y si funcionan, bien, y si no, los descartamos. Así hemos mantenido esa agilidad y esa frescura y flexibilidad”, señala el director de recursos humanos.

En el área de tecnología, Securitas Direct compite con otras grandes empresas por atraer talento, todos perfiles STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés). Un perfil que ha cambiado las reglas del juego. “El proceso de selección es al revés, te seleccionan ellos a ti”, apunta Vázquez. “Hemos incorporado en el área de tecnología a siete mánager en los últimos tres meses”, recalca.

Intensivo en personas

El de tecnología es, no obstante, el bloque de empleados más reducido en una empresa que funciona con un modelo intensivo en personas. “Esta compañía necesita para crecer personas, en todas las fases”, reconoce el ejecutivo de la telco. Securitas Direct España cerró 2017 con una plantilla de 5.300 empleados, lo que supone un incremento del 23% con respecto al año anterior. En 2104 eran 4.300 personas, por lo que durante 2017 se crearon 1.000 puestos de trabajo netos. En los últimos cinco años el número de empleados ha crecido un 65%.

La compañía gestiona cuatro grandes colectivos de empleados; además de tecnología, están ventas, contact centers y soporte. El colectivo más numeroso es el de ventas, algo más del 50% de la plantilla. Son 2.500 personas que con televenta suman 3.200. “Es una de las redes más potentes de este país. Nuestro modelo de negocio es tan sólido que si contratas más gente vendes más. Este año hemos crecido un 20% en todas las magnitudes. El crecimiento es exponencial, metemos un 20% más y crecemos un 20% más”.

El otro gran colectivo, compuesto por unas 1.800 personas, es el de operaciones: contact centers de atención al cliente, de servicio técnico y el de la Central Receptora de Alarmas (CRA), “el más importante y la esencia de lo que hacemos, donde se atienden los saltos de alarma”, remarca Vázquez. La compañía recibe al día 40.000 saltos de alarma, de los que solo 100 son casos reales de alarma. “Los tienes que tratar todos por igual, todo salto es real hasta que se comprueba que no lo es”.

El área de soporte en­globa finanzas, recursos humanos, legal, compras y marketing, que suman otras 700 personas.

Securitas Direct no cuenta todavía con mutantes en su plantilla pero su equipo humano diseña ya la seguridad del futuro.