Atlantia se sube al plan de ACS de ir a por 200.000 millones en concesiones

Una foto impensable hace unos días, y un par de ideas fuerza. Eso es lo que dio ayer de sí la comparecencia ante los medios del presidente de ACS, Florentino Pérez, y los consejeros delegados de Atlantia y Hochtief, Giovanni Castellucci y Marcelino Fernández Verdes, para explicar la operación corporativa del año en Europa: las tres se reparten el capital de Abertis, firman una alianza para concurrir juntas a concursos y entrelazan participaciones. Todo a partir de una opa de 18.200 millones (18,36 euros por título) por la catalana.

Fernández Verdes, número dos de ACS y hombre que ha liderado la reestructuración de Hochtief, resaltó uno de los puntos fuertes de su opa: “Hemos identificado proyectos reales para los próximos cuatro años por 200.000 millones, principalmente en Norteamérica, Australia y Europa, y queremos estar en la construcción y en la operación”, una posibilidad abierta con el acuerdo entre el mayor grupo de construcción y el líder en concesiones.

“El intento de fusión de Abertis con Atlantia (vetado por Italia) fue otra operación y en otro momento”, dijo Castellucci

“Tenemos la gran oportunidad de crear una de las plataformas de infraestructuras más importantes del mundo”, resaltó Pérez, “este no es un acuerdo para despiezar Abertis, es una alianza para que dure toda la vida”.

El empresario espantaba así cualquier temor del Gobierno sobre el posible reparto de activos a corto plazo de la que hoy es una de las mayores referencias del Ibex. Y descartó una futura guerra de poder: “En las empresas en que he estado nunca hemos votado unos contra otros, decidimos las cosas por unanimidad”.

En la sala se explicaba una alianza estable que busca dominar el sector de las infraestructuras en Norteamérica, Europa y Australia.

Decenas de periodistas escuchaban por primera vez a quien llevará las riendas de Abertis desde Roma, Giovanni Castellucci, quien subrayó las oportunidades que se abren tanto para Atlantia como para la opada Abertis al acudir a nuevos mercados de la mano de ACS y Hochtief. Sobre esta última, en la que Atlantia tomará un 24,1% del capital en virtud del pacto, el italiano afirmó que “es la mejor constructora del mundo” por su gestión y posición de mercado.

La alemana tiene un porcentaje de adjudicaciones del 30% respecto al número de concursos en que participa. Una cuota que dice poder mejorar con Abertis y Atlantia.

Castellucci parecía entender bien el español, del mismo modo que los jefes de ACS digerían sin problema las escuetas respuestas del CEO de Atlantia. Síntoma de que una pregunta tocaba alguna fibra sensible era que usaran la traducción simultánea.

Poco se dijo del reparto de poder en Abertis. En el supuesto, casi cierto, de que triunfe la opa concertada, ACS nombrará al presidente y Atlantia pondrá al CEO. “Es Atlantia la que tiene experiencia en dirigir concesiones”, concedió Pérez. En ningún momento se refirieron al futuro del actual equipo directivo que lideran Salvador Alemany y José Aljaro.

Respecto a la esperada salida del accionista histórico de Abertis, Criteria, el primer ejecutivo de ACS dio fiabilidad a las informaciones en prensa que señalaban ayer jueves que la marcha parece decidida.

Pérez calificó de “empresa amiga” a la que ha sido su rival durante meses en la batalla de opas, mientras Castellucci destacó el papel de ACS en la fundación y desarrollo de Abertis: “Cada proyecto exitoso, como Sanef o las autopistas chilenas, ha tenido a ACS como impulsor. Creemos que la colaboración con este grupo es una oportunidad enorme para seguir creando valor”.

Entre 2006 y 2008, ambos grupos coincidieron en las negociaciones para fusionar la italiana con Abertis, movimiento que fue vetado por el Ejecutivo de Romano Prodi. “Nunca hablo de los Gobiernos; aquélla fue otra operación y otro momento”, dijo Castellucci zanjando cualquier comparación.

“¿Quién tomó la iniciativa para llegar a un acuerdo y unir las opas por Abertis?”, se preguntó, “todos al mismo tiempo”, despejó Pérez desde una mesa que se convirtió en un frontón. Una y otra vez el presidente de ACS se refirió al deber de no desvelar información sensible mientras no pase por la CNMV.