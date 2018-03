Italia vota con poca esperanza de lograr un Gobierno estable

Italia vota este domingo (entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche) bajo la extraña sensación de que el recuento de papeletas dejará más interrogantes que respuestas. Más de 50 millones de italianos (incluidos cuatro millones que residen en el extranjero) están llamados a las urnas para elegir 630 diputados.

Los comicios pretenden resolver el impasse político provocado por el referéndum sobre la reforma constitucional de hace más de un año, que llevó a la dimisión del derrotado primer ministro Matteo Renzi. Pero casi ningún analista espera que las elecciones arrojen un resultado claro y algunos incluso temen que el nuevo Parlamento solo dure unos meses.

Bruselas no disimula su inquietud. Y teme que las elecciones italianas reaviven las tensiones en la zona euro si no facilitan la formación de un ejecutivo estable. “Hay que prepararse para el peor escenario, que sería no tener un gobierno operativo”, ha señalado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

La incertidumbre se ve ampliada porque Italia estrena un sistema electoral que, en teoría, debería facilitar la formación de un gobiernos de coalición pero que, por ahora, solo ha llevado a una amalgama de siglas en coaliciones electorales tan heterogéneas como potencialmente efímeras.

Forza Italia, el partido conservador de Silvio Berlusconi, ha logrado aglutinar una lista electoral con la extrema derecha (Liga Norte, entre otros), que llega a la jornada electoral con una intención de voto del 37%, según los sondeos. El segundo puesto, según esas encuestas, se lo disputarían el emergente Movimiento Cinco Estrellas y el alicaído Partido Demócrata (socialistas) de Renzi.

El partido de Berlusconi parece destinado a intentar formar un ejecutivo. Pero para complicar aún más la situación, el antiguo primer ministro se encuentra inhabilitado por lo que tendría que recurrir a su viejo aliado, Antonio Tajani, actual presidente del Parlamento Europeo, para presidir el Gobierno.

A pesar de tantas incertidumbres, los mercados se han mostrado impasibles durante la campaña electoral previa al 4 de marzo. Y aunque los bancos de inversión alertan sobre el riesgo de que la tercera economía de la zona euro quede bloqueada políticamente durante meses, ni las Bolsas ni la prima de riesgo italiana se han resentido de manera significativa.

La indiferencia de los mercados sorprende a Rosa Duce, economista jefe de Deutsche Bank. “Los inversores no ven con excesiva preocupación la cita electoral”, señala Duce en un comentario sobre la votación del domingo. “Algo sorprendente”, añade, “si tenemos en cuenta que la economía italiana muestra unas cifras de crecimiento mucho más bajas que la media europea y que la tradicional fragmentación política ha conducido a mucha inestabilidad y ha impedido avanzar en las reformas”.

La Comisión Europea, en cambio, vigila estrechamente a Italia y, en particular, a su gigantesca deuda pública (130% del PIB). “Dado el tamaño de la economía italiana, [esa deuda] es una fuente de preocupación para toda la zona euro”, señaló la CE el pasado mes de noviembre en su última misiva exigiendo ajustes a Roma.

Bruselas calificó el proyecto de presupuestos de Italia para 2018 como "en riesgo de incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento". Y la CE no descarta abrir en primavera un expediente disciplinario contra Roma si no acomete medidas para estabilizar y reducir la deuda pública. La Comisión considera imprescindible un ajuste estructural equivalente al menos al 0,3% del PIB. Una complicada tarea para el actual gobierno de Paolo Gentiloni o para el sucesor que salga del nuevo Parlamento.