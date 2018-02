Inditex firma su peor sesión en Bolsa de nueve años tras bajar un 10% su previsión de ebitda

Uno de los 'blue chips' del Ibex 35 ha sufrido hoy una de sus jornadas más difíciles en Bolsa. Ha concluido con un descenso del 7,06%, a 25 euros por acción, mínimos desde inicios de 2015, y ha firmado su peor sesión en nueve años, desde el 5 de marzo de 2009, cuando se desplomó más de un 9%. En la sesión, ha perdido más de 5.900 millones de capitalización.

La dirección de la empresa ha mantenido una conferencia con analistas a las 13.00 (hora española), en la que la compañía ha actualizado a la baja las estimaciones de su cuarto trimestre fiscal, que va de noviembre a enero. El beneficio bruto operativo (ebitda) estimado para estos meses será alrededor de un 10% inferior al previsto inicialmente por el consenso de mercado.

No es en puridad un profit warning (alerta sobre beneficios), sino una actualización de estimaciones. Reuters da un consenso de ebitda para el último trimestre de su año fiscal de 1.626 millones de euros, lo que supondrá una reducción de más de 160 millones. Se situará algo por encima de los 1.400 millones de euros; 1.468 millones es la cifra que da JPMorgan en su informe.

La causa principal, al igual que le ha pasado a algunos de sus rivales como H&M, ha sido un otoño complicado. Tanto la sueca como la española han encadenado varios meses de caídas desde el pasado verano en Bolsa. Las altas temperaturas provocaron ventas débiles para las compañías textiles, lo que lastra las ventas de ropa de abrigo.

A ello se suma que, durante el periodo de rebajas en enero, se han vendido más prendas con descuento de las esperadas, lo que tiene un impacto en los márgenes. La compañía está explicando que sus ventas en el cuarto trimestre crecieron en torno a un 6%, dañadas por el efecto divisa; si no hubiera sido por esto, hubieran aumentado un 10%.

Así, el alza de la facturación para el conjunto del ejercicio baja hasta el entorno del 8,5% frente al 8,9% inicialmente estimado por el consenso y el margen de ebitda (el porcentaje de las ventas que consigue transformar en ebitda), del 21,8% al 20,9% para el conjunto del ejercicio. La buena noticia es que este daño a las cuentas no se trasladará a 2018, según están explicando desde el departamento de relaciones con inversores de Inditex.

JP Morgan ha dado la voz de alerta, al rebajar las previsiones y el precio objetivo a 35,5 euros desde los 38 euros anteriores, aunque manteniendo la recomendación en sobreponderar. El recorte de previsiones, del 5% anual, es muy similar al que el mercado atribuye a la propia empresa. La razón, para estos analistas, es que esperan que en enero hayan hecho menos ventas a precio de catálogo para renovar temporada. Es por eso que la firma prevé una caída de los márgenes.

JP Morgan advierte también del riesgo de que el impacto de divisas será mayor al esperado y el crecimiento de ventas comparables, inferior al previsto. No obstante, consideran cualquier debilidad adicional como un punto de entrada atractivo". "Las divisas tendrán su reflejo (como hemos visto en la segunda parte del año) en una caída del margen bruto hasta el 53,5% frente al 54,8% del cuarto trimestre de 2016", señala en un informe de Beka Finance tras hablar con la compañía.

A nivel de beneficio operativo neto (ebit) el impacto será menor gracias a las plusvalías por la venta de un paquete de activos inmobiliarios que tenía en propiedad, señalan desde el departamento de análisis de Beka Finance. Así, 2017 será el año que menor crecimiento de ebitda de la compañía desde 2014 (+3.9%), aunque no se debe a hechos estructurales sino circunstanciales, destacan. "No cambiamos nuestra visión general [con recomendación de compra y un precio objetivo de 35,5 euros por acción] sobre la compañía. Además, incluimos un impacto divisa para 2018 del -2%", sentencian.

La compañía presenta resultados de su año fiscal 2017 el próximo 14 de marzo. El consenso de Factset espera un beneficio neto de 3.373 millones de euros y unas ventas de 25.521 millones. Las apuestas bajistas también se han disparado. Las posiciones cortas suman el 0,71% del capital, lo que supone multiplicar casi por 2,55 el 0,2% que tenía a inicios del ejercicio.experimentado, según los registros de la CNMV.

Coincide que hoy su principal rival H&M ha recibido una recomendación negativa por parte de RBC. El bróker ha revisado a la baja un 26% el precio objetivo de H&M hasta las 125 coronas suecas y recortan su recomendación hasta 'infraponderar'. H&M ha terminado con una casi inapreciable caída del 0,12%.

El consenso de analistas recopilado por Reuters tiene una recomendación de comprar Inditex y un precio objetivo de 34,87 euros, lo que implica un potencial alcista del 35,7%. Los títulos de Inditex caen un 11% en lo que va de año. Desde sus máximos históricos, Inditex pierde un 26%.

Goldman Sachs también ha lanzado hoy un informe, positivo con Inditex, con una recomendación de compra y un precio objetivo de 36 euros por acción. El banco estadounidense mantiene su estimación de beneficio por acción para este ejercicio en 1,08 euros, lo que supone un incremento del 6,4%, gracias a las operaciones de lease-back (venta para posteriormente mantenerse como alquilados) en su cartera de inmuebles. Este último punto está siendo confirmado por Inditex en la actualización de previsiones que ha efectuado el viernes: seguirá vendiendo inmuebles si las condiciones de mercado son las adecuadas.

Por su parte, Roberto Berzal, de Orey Financial, sostiene que Inditex cotiza a precios atractivos para inversiones value de largo plazo. Destaca su alta diversificación de negocio y su bajo apalancamiento financiero. A su juicio, su gran debilidad es la fortaleza del euro, que ha llegado a superar los 1,25 dólares, niveles no vistos desde 2014, y considera que debe acelerar el desarrollo del negocio online.

Recientemente, AlphaValue incluía al valor en su cartera de comprar y mantener "dada su fortaleza por fundamentales, con un extraordinario modelo de negocio flexible y una evolución operativa que destaca en su sector". La firma añade que "los precios actuales aportan un excelente momento para comprar una compañía que merece una clara prima" y apunta que "creemos que Inditex ha sabido adaptarse a las dificultades actuales, combinando un negocio clásico retail al pie de la calle (con fuerte posicionamiento en las mejores zonas comerciales), con un fuerte negocio online. Destacamos sus excelentes márgenes (margen ebitda 31%) y el dividendo creciente".