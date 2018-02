La primera coloración vegana de L’Oréal

El compromiso del grupo L’Oréal con el medioambiente y los productos naturales no deja de aumentar. Su programa Sharing Beauty With All tiene como objetivo que, para 2020, todos los productos del grupo conlleven un beneficio social o medioambiental.

Por otra parte, desde L’Oréal Professsionnel aseguran que, en los últimos 10 años, se ha producido un auge en la demanda de productos elaborados a partir de elementos naturales. Más allá de una moda, representa la necesidad de los consumidores de estar más cerca de los orígenes para sentirse mejor. En esta línea, L’Oréal Professional ha lanzado dos nuevos productos que se podrán comprar en salones profesionales de peluquería a partir del mes de mayo: Source Essentielle y Botanea. La sostenibilidad ha sido el motor que ha impulsado la creación de ambos, un paso más para cumplir los objetivos del programa Sharing Beauty With All.

Botanea es la primera coloración 100% a base de hierbas de la marca. Sus tres ingredientes (henna, índigo y casia) vienen de la India y son de Solidarity Sourcing (aprovisionamiento solidario), un programa por el que trabajan con pequeñas empresas que emplean a personas de comunidades económicamente vulnerables. Además, el tinte se elabora en la fábrica del grupo en Burgos, es vegano y los beneficios no se limitan al propio producto, sino que también el envase se ha concebido desde una nueva óptica. Los tarros, que contienen los polvos de Botanea, se pueden rellenar y están fabricados con plástico PET reciclado hasta en un 50%. Las recargas se entregan a los peluqueros en bolsas herméticas realizadas con papel de bosques administrados responsablemente.

Por su parte, Source Essentielle es la primera línea de productos naturales para el cabello de L’Oréal Professionnel. Es vegano y presenta una imagen delicada ya que contiene flores en suspensión. En torno al 80% o el 100% de su composición son ingredientes naturales. El diseño de los frascos los hace perfectamente apilables, con lo que se pueden trasladar más productos en el mismo espacio, y se reducen las emisiones derivadas del transporte. También, en esta ocasión, los envases se podrán rellenar en los salones, y por cada tres recargas, se ahorra lo que supone el plástico de una botella.

Desarrollar productos sostenibles sin que esto comprometiera su acabado profesional ha sido uno de los principales objetivos de la marca. De hecho, el lanzamiento de Botanea lleva 10 años de investigación a sus espaldas. Por su parte, mientras que el desarrollo de un producto tradicional para el cuidado del cabello suele suponer de ocho a nueve meses, se ha necesitado el doble para sacar a la luz Source Essentielle. “Un producto natural y profesional para que las clientas no tengan que renunciar a ninguna de las dos cualidades”, explica la responsable de sostenibilidad de L’Oréal, Alexandra Palt.