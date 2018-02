España pierde un nuevo arbitraje por el recorte de las renovables

Nuevo revés para el Gobierno. La Cámara de Comercio de Estocolmo emitió el pasado jueves 15 de febrero un laudo condenatorio contra el Reino de España por haber infringido ir las protecciones de inversión del Tratado de la Carta de la Energía. El tribunal arbitral ha dado así la razón al inversor internacional de la compañía española de renovables Novenergia, que habían demandado a España por el perjuicio ocasionado por el recorte de los ingresos a las energías verdes aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy en julio de 2013.

El demandante, que había invertido en un total de siete plantas de generación fotovoltaica, denunció que los cambios regulatorios derivados de dicha reforma contravenían la Carta de la Energía. Aunque el contenido del laudo sigue siendo confidencial, la publicación IAReporter confirma que el tribunal presidido por Johan Sidklev; Antonio Crivellaro, designado por el demandante y Bernardo Sepúlveda-Amor, por el demandado, ha fallado que España debe pagar "daños no especificados al demandante". Este reclamaba 60,4 millones de euros, según la información que en noviembre entregó el Gobierno al Congreso.

Esta decisión se suma al laudo favorable al fondo británico de infraestructuras Eiser, por el que se condenó a España al pago de 128 millones de euros por el cambio de marco regulatorio, que costó a las energías renovables más de 3.000 millones de euros, por la eliminación del antiguo mecanimso de primas a la producción, que fue sustituido por incentivos a la inversión, que tiene en cuenta toda la vida regulatoria de las plantas.

Los abogados del Estado recurrieron la decisión de Eiser, en ese caso, ante el CIADI, pero, el laudo de Novenergia podría ser particularmente perjudicial para España, pues su accionistas mantiene abierto otro arbitraje en el Uncitral contra España, el de PV Investors, en el que reclama 1.900 millones de euros (la mayor de las reclamaciones de la treintena de procesos abiertos contra los recortes de la reforma, que ascienden a 7.600 millones de euros), en este caso bajo las reglas de la CNUDMI. Según IAReporter, las audiencias de este arbitrajes se celebraron en enero de este año Novenergia está representada por Latham & Watkins, de París, y España, por los abogados del Estado.

Por elmomento, el Gobierno, que ha ganado dos arbitrajes y perdido otros dos, ha logrado el respaldo de la Comisión Europea, que emitió en diciembre un dictamen por el que autorizó el actual régimen de incentivos a las renovables, y establece que cualquier ayuda añadida (y considera tal el pago a los inversiores derivados de laudos favorables) deberá serle notificada.

Bajo el lema de que “las ayudas de Estado no son un derecho”, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, que firma el dictamen, recordó que España, como cualquier otro Estado, puede poner fin a un régimen de subsidios cuando lo considere oportuno. Bruselas añade que los inversores no pueden invocar una expectativa legítima de rentabilidad porque el régimen español no había sido notificado a la Comisión y, por tanto, debían saber que era ilegal y podía ser declarado incompatible con las normas sobre ayudas de Estado.