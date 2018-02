Ibex 35, en directo: La Bolsa sube cerca de un 2% y supera los 9.800 puntos

Miriam Calavia

“No observamos un mercado bajista en activos de riesgo", asegura la gestora PIMCO

Mihir Worah, director de inversiones, y Geraldine Sundstrom, directora general y gestora de carteras, no observan un mercado bajista en activos de riesgo, "puesto que esto requeriría o bien un escenario de recesión altamente probable, o bien valoraciones no solamente altas, si no propias de una burbuja.

Aun así, añaden que "unas altas valoraciones, combinadas con unas posiciones concurridas en determinados activos no son el mejor escenario para cometer excesos en las inversiones, sino para ser más selectivo, buscando oportunidades de valor relativo en múltiples países y sectores”.