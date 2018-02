Dónde invertir según los ‘Goya’ de la Bolsa

Desde que salió a Bolsa en mayo de 2015, la compañía de torres de telecomunicaciones cotiza cara en términos de PER, muy por encima del PER estimado para el Ibex, 12,5 veces. Según el consenso, Cellnex tiene un PER estimado 2018 de más de 60 veces. “Sus múltiplos son realmente exigentes sin que, desde mi punto de vista, haya una justificación a los mismos”, explica Juan José Fernández-Figares, de Link Securities. El experto considera que el negocio de Cellnex “ha venido creciendo a elevados ritmos en los últimos años, lo que podría justificar en parte estos múltiplos. Sin embargo, el consenso de analistas espera que estos crecimientos se ralenticen sensiblemente en los próximos años”. Aun así hay firmas que siguen confiando en Cellnex a pesar del rally, como Deutsche o Kepler, que acaban de subir el precio objetivo. En lo que va de año, las acciones suben un escaso 2% y un 56% desde su debut en Bolsa.