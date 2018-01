Qué se cuece en las cocinas más innovadoras

Es el miembro de la familia Roca que menos se prodiga en congresos ni en festejos culinarios. Lleva cocinando medio siglo al frente de Can Roca, una casa de comidas que abrió con su marido Josep Roca, en el barrio de Taialà, en 1967, un barrio sencillo y desconocido hasta que sus tres hijos, Joan, Josep y Jordi, colocaron en el mapa de la gastronomía mundial a El Celler de Can Roca, cuando fue elegido mejor restaurante del mundo. El menú que sirve Fontané es de 11 euros, ya que cree que los clientes no tienen la culpa de que sus hijos sean famosos. Sobre el escenario de Madrid Fusión preparó con su hijo Joan una sopa de hierbabuena con pan y huevo, un ejemplo de una cocina sencilla que de vez en cuando conviene no olvidar.