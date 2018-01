Adroher: "Al descargarse Yudonpay, descubren una cuenta corriente más"

En las oficinas de Yudonpay no hay lugar para los secretos. Las paredes son de ladrillo visto y no hay muros: todo está abierto. Su presidente y socio fundador, Javier Adroher (Madrid, 1963), asegura que lo prefiere de esta manera porque “la interacción entre personas ayuda a trabajar”. Además, hace hincapié en que son una organización transparente y horizontal: “Aquí no hay secretos para nadie”.

La claridad no solo rige los principios de dirección de la empresa, sino que fue uno de los motivos de su creación. “Siempre he usado las tarjetas de fidelización, pero me era muy complicado gestionarlo. No sabía los puntos que tenía ni cuando caducaban”, confiesa Adroher. Por eso nació Yudonpay, una aplicación móvil que permite almacenar todas estas tarjetas en un mismo espacio virtual. Por el momento, cuentan con más de 200 clubs, entre los que se incluyen Cinesa, Dia, Repsol, Fnac..., y la intención es seguir creciendo.

La aplicación solo lleva en el mercado desde finales de septiembre y ya tienen 30.000 usuarios, 50.000 descargas y es la séptima aplicación más descargada de la categoría de compras de la App Store, por detrás de gigantes como AliExpress, Amazon o Zara. Comenzaron funcionando solo en España, pero acaban de abrir negocio en Perú, Chile, Colombia y Argentina. De todas formas, para Adroher, el mercado español es especialmente interesante para los programas de fidelización, “pues siempre estamos buscando la oferta, sobre todo, después de la crisis económica, tenemos una tendencia aún mayor a disfrutar de estas ventajas, con lo que estamos muy predispuestos”.

Cada año se generan nuevos puntos por un valor de 150.000 millones de euros. En España, esta cifra ronda los 6.000 millones de euros. “Cuando se descarga Yudonpay, la gente descubre que tiene una cuenta corriente más”, asegura su presidente, para quien el mayor problema es que los puntos no se aprovechan al máximo. En Estados Unidos, el mercado más maduro, los usuarios solo utilizan el 60% o 70%, “pero para una pareja con un sueldo medio, estos pueden suponer un ahorro de cientos o miles de euros al año”, recuerda Adroher.

Las ventajas no son exclusivamente para los consumidores. Las compañías también se benefician de Yudonpay, insiste su fundador, “porque es una forma de captar nuevos usuarios y generar nuevo negocio para ellos. Hemos construido un marketplace, un escaparate, en el que se muestra todo lo que se puede conseguir con los programas de fidelización, así incentivamos el consumo de las marcas”. El siguiente paso: que los clientes se puedan dar de alta con un clic en lugar de enfrentarse a largos formularios.