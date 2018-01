Luis Pardo: “Necesitamos un Gobierno con más foco en el I+D+i y que ayude a digitalizar a las pymes”

Por herencia y por experiencia, Luis Pardo, consejero delegado de Sage Iberia, dice que la pyme es su compromiso. Y desde su cargo, que asumió en diciembre de 2014, asegura que se ha marcado como meta digitalizar el tejido empresarial de la pyme en España. Algo clave, apunta, si se quiere impulsar la competitividad del país. El CEO de Sage Iberia reclama para el país un gobierno “con más foco en el I+D+i” y que ayude con medidas a que la pyme invierta en tecnología. “Si todo el foco se pone en tener el 5G, con todo lo importante que es, te desvías del foco llamado pymes, y estas empresas representan el 62% del PIB español y el 66% del empleo”.

¿Cómo ha ido el negocio de Sage en 2017 y qué previsiones tienen para este año?

Cerramos el ejercicio el 30 de septiembre, con una facturación de 1.700 millones de libras (unos 1.900 millones de euros), lo que supuso un 7% de crecimiento orgánico frente al año anterior. Superamos las expectativas. Otro dato relevante es que nuestros ingresos recurrentes crecieron un 9%. Pero, además, nuestra decidida apuesta por la nube con nuestra plataforma Sage Business Cloud se ha traducido en unos ingresos recurrentes anuales en productos cloud de 300 millones de libras en 2017, cuando en 2014 solo alcanzaron los dos millones de libras. En Iberia crecimos un 10%, algo relevante si tenemos en cuenta que algunos de nuestros rivales más directos crecen al 1 y 2%, y eso viene dado por la confianza de nuestros clientes en nuestro mensaje y en nuestra tecnología.

¿La gran apuesta de Sage es la migración de todos los procesos de negocio a la nube?

En el futuro el 100% de los aplicativos va a acabar en el cloud, y nosotros ya hemos empezado este viaje con todos nuestros clientes. Mi compromiso personal es digitalizar el tejido empresarial de las pymes en España y Portugal, y para ello trabajamos intensamente en nuestros productos. En 2017, lanzamos ocho innovaciones entre ambos mercados. Ningún fabricante de software de gestión empresarial tuvo la valentía ni la inversión en I+D para sacar tantas revoluciones tecnológicas en un año. En España, lanzamos cinco: Sage 50C, Sage 200C, Sage Despachos for life (específico para despachos y asesorías), Sage Life y Sage One. Todas estas soluciones cloud nativas y con conectividad nos han permitido crecer con fortaleza en 2017 y nos permitirán seguir creciendo a doble dígito en 2018. Sabemos que tanto en España como en Portugal solo el 15% de los aplicativos están en cloud, hay sectores donde todavía la informática está infrautilizada (el sector horeca, el de talleres o peluquerías, por ejemplo), y luego hay muchos informatizados, pero que no están aprovechando todo el potencial de la tecnología. En nuestra última radiografía de las pymes vimos que solo el 57% de estas tiene página web y de estas solo la mitad la tiene adaptada al móvil. También solo el 8% tiene una plataforma de ecommerce.

¿Y cómo se puede corregir esto, porque esta no es una lucha nueva?

Hay tres palancas clave para acelerar la digitalización de las pymes. La primera, impulsar una cultura empresarial de que hay que invertir en tecnología para ser más competitivo. Acabamos de lanzar un informe que muestra el lastre que supone para las pymes no digitalizar sus negocios. En España, estas empresas pierden una media de 210 días al año en tareas administrativas y burocracia, un tiempo muy valioso que podrían dedicar a aumentar su número de clientes, a dar mejor servicio, a exportar... La cifra que arroja el estudio muestra que son el triple de improductivas que las pymes en Alemania o el doble que en Reino Unido, y ello se debe básicamente a que hacen la contabilidad, la gestión tributaria, etcétera, de una forma artesanal, manual. Piense todo el tiempo que ganarían con solo poner un aplicativo de Sage.

"El 56% del software que hay en España está desactualizado"

¿Cuáles son las otras dos palancas?

La formación de nuestros emprendedores, de nuestros empresarios, que cada vez cobra más importancia. Pero hoy existe mucha oferta formativa gratuita y de pago, pero muy asequible y online. La otra palanca es el apoyo de los gobiernos, central, autonómico y local. Estos deben enviar a las pymes mensajes de lo importante que es invertir en tecnología, facilitarles financiación, ofrecerles mejor fiscalidad si invierten en digitalización y eliminarles trabas burocráticas para que puedan beneficiarse de la economía digital. El gobierno puede aprovechar cambios legislativos para impulsar la informatización de las pymes. Por ejemplo, la entrada en vigor en 2017 del nuevo sistema de suministro inmediato de información con la Agencia Tributaria llevó a muchas empresas a actualizar sus sistemas de gestión, pero el Gobierno lo ha aplicado a compañías de más de seis millones de facturación. En Portugal, sin embargo, se aplicó otro sistema parecido, pero sin corte a nivel de facturación, y ha sido un gran éxito porque ha permitido a sectores poco informatizados ponerse al día.

¿El gobierno español se equivocó entonces?

No debería haber hecho ese corte. Debería pensar los sistemas de información para cualquier empresa, pero dando tiempo a las pymes para prepararse.

¿Está preparando el gobierno medidas que responda a sus peticiones?

No lo se. Pero espero que la digitalización de la pyme sea una de sus prioridades, pues apoyarla en todo ese camino de la innovación tecnológica es una palanca importantísima de nuestra competitividad. No hay que olvidar que suponen el 62% del PIB y el 66% del empleo. Necesitamos un gobierno que ponga más foco en el I+D+i. España gasta hoy en esta partida el 1,2% del PIB frente al 2,5% de nuestros vecinos europeos. Si el foco está en tener el 5G, que vamos a necesitarlo y es muy importante, te desvías del foco fundamental llamado pymes. Es clave que pensemos cuántos sectores tenemos hoy cero informatizados, o totalmente obsoletos. En España, hoy el 56% del software que hay está desactualizado. Piense que con la digitalización de España subiríamos como mínimo un 10% el PIB, y eso es competitividad para el país.

"Trabajamos en inteligencia artificial porque queremos que nuestro software sea predictivo"

¿Más allá de la nube, principal prioridad de Sage, en qué tecnologías están invirtiendo?

En 2018 nos centraremos en impulsar las novedades que lanzamos en 2017 y prestaremos gran atención a la nueva versión de Sage X3, el software para la mediana empresa más vendido de España. Crecemos en torno al 40% en número de licencias y tenemos muchos proyectos abiertos con empresas. En mayo, celebraremos un evento mundial en Sevilla sobre este producto. Además, estamos trabajando en tecnologías como los bots (para impulsar lo que llamamos la contabilidad invisible; ahí tenemos nuestro asistente Pegg, que habla ya español, y que hace el trabajo por ti). También trabajamos en inteligencia artificial para que nuestro software sea predictivo, que aprenda de lo que ocurre en el mercado y en tu compañía, y ayude a ahorrar trabajo a las empresas, además de proporcionarles visión de futuro.Igualmente, apostamos por el internet de las cosas, la realidad virtual y los data services, la evolución del big data y el small data. Se trata de poner en común la información que manejan nuestros clientes para hacer inteligencia de mercado. Estamos trabajando en proyectos muy interesantes que serán la próxima revolución y que se sumarán a nuestra plataforma cloud. Para los marketplaces y los ISVs estamos creando APIs para que hagan desarrollos y verticalicen nuestra oferta.