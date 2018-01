Escarrer: “Meliá ha perdido 3 millones en Cataluña por la inestabilidad política”

El vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer Jaume, cifró este miércoles las pérdidas de su compañía en Cataluña en más de tres millones de euros durante el último trimestre, debido a la inestabilidad política vivida en esa comunidad. Así lo confirmó ante los medios de comunicación tras la rueda de prensa organizada por la compañía en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se ha inaugurado hoy en Ifema.



Escarrer reconoció que "definitivamente sí, la inestabilidad ha tenido una incidencia importante en la compañía". En este sentido, comentó que la hostelería urbana en el último tramo del año, sobre todo a partir de septiembre, vive la temporada alta, por lo que dicha inestabilidad "ha pasado factura".



El vicepresidente ejecutivo apuntó que la semana pasada Exceltur cifraba en más de 300 millones de euros las pérdidas en Cataluña provocadas por la inestabilidad política. "En el caso de Meliá, ha sido más de tres millones, pero el problema es que octubre fue nefasto y desastroso",

remarcó.



Escarrer añadió que a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña "mejoró algo la situación en ciertos sectores, como puede ser el de negocios", pero matizó que hay determinados segmentos, como el de congresos y convenciones, donde hay mucho componente de mercado internacional, en especial norteamericano, alemán y británico, del que,

"por desgracia, no hay visibilidad".



A este respecto, señaló que "en estos acontecimientos la planificaciónde grupos se realiza con varios meses de antelación y es verdad que, por desgracia, hasta que no haya cierta estabilidad en la zona pues no habrá visibilidad".