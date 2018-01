Telefónica coloca deuda a nueve años por 1.000 millones

Telefónica inicia 2018 con fuerte actividad en los mercados de deuda. La operadora ha lanzado este lunes una emisión de bonos de referencia a nueve años por un importe total cercano a 1.000 millones de euros. La operación se ha realizado dentro del programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments, registrado por la empresa en julio pasado.

La emisión, además, llega apenas seis semanas después de que Telefónica colocara deuda híbrida por un importe cercano a 1.000 millones de euros.

El precio se ha situado en 58 puntos básicos sobre midswaps, frente a los 75 puntos básicos iniciales, casi 20 puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales de precio. En un hecho relevante remitido a la CNMV, la empresa ha precisado que los bonos tienen un cupón anual del 1,447%. Según fuentes del mercado, la prima final pagada es la menor abonada por la compañía desde 2016.

El libro de órdenes final se situó en los 1.900 millones de euros, lo que supone una sobresuscripción de casi dos veces. Estas fuentes destacan la creciente participación de inversores asiáticos, con una participación cercana al 7%, lo que contribuye a ampliar la base inversora. En total, han participado más de 150 inversores, de los cuales más de 95% son internacionales.

La teleco ha contado con Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch (BofAML), Barclays, CaixaBank, HSBC, Lloyds y MUFG como entidades colocadoras en la citada operación.

La pasada semana, Telefónica Deutschland, de la mano de Landesbank Baden-Württemberg y DZ Bank AG, llevó a cabo una emisión de bonos domésticos en Alemania por un importe de alrededor de 200 millones de euros. En uno de los tramos, la operadora recurrió a la tecnología blockchain.

Con la emisión de hoy, Telefónica ampliaría la vida media de su deuda, que al cierre de septiembre se situaba en 7,8 años. La operadora, igualmente, afronta en 2018 vencimientos de deuda por un importe cercano a 4.700 millones de euros.