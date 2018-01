Nadal estudia una respuesta a la CNMV tras autorizar la opa de Atlantia sobre Abertis

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Alvaro Nadal, ha reiterado que el Gobierno está analizando la respuesta de la CNMV sobre la opa de la italiana Atlantia sobre Abertis, que el regulador ha vuelto a autorizar. En declaraciones a la prensa antes del participar en el foro Spain Investors Day, Nadal reiteró su posición y la del Ministerio de Fomento de que "era mejor pedir antes las autorizaciones, ya que las consecuencias a posteriori pueden ser malas".

El Gobierno ha forzado al grupo italiano ha solicitar una autorización administrativa previa apelando a un informe de la Abogacía del Estado que, si embargo, no es concluyente.

Posteriormente, en su intervención en el foro, el titular de Energía indicó que el interés de su ministerio en la operación es "muy marginal", pues se reduce al negocio de satélites. a través de Hispasat, que controla Abertis. Este afecta a "una parte del espacio" español, así como a la defensa, por lo que consideró "muy lógico" que exista un permiso del Gobierno.

Respecto a la operación de compra de Hispasat por parte de REE, destacó que está pendiente del acuerdo entre Gobierno y el operador del sistema para crear una estructura que evite que el negocio de telecomunicaciones pueda impactar en un negocio totalmente regulado, como es la operación del sistema y la gestión de las redes de alta tensión. Nadal insistió en que "es lógico que tenga que contar con permiso gubernamental" porque Hispasatr opera en un espacio que es de España y tiene implicaciones estratégicas y de defensa.

En cuanto a su resistencia al cierre de centrales, el ministro de Energía indicó que hay una "alineación total" entre los sindicatos de la minería y el Gobierno para evitar el cierre de plantas térmicas en España, "sobre todo si no es por una causa justificada". A este respecto, el ministro, que tramita un real decreto para obligar a subastar las centrales que sus propietarias pretendan clausurar, defendió la tesis que si una central no pierde dinero "debe seguir funcionando", algo compartido por los sindicatos.

Así, subrayó que ha pedido a los sindicatos con los que se ha reunido hoy que "trasladen esa misma postura a otros grupos parlamentarios, muchos de los cuales no quieren que se use el carbón para generar electricidad, así como a "todos los sectores empresariales concernidos, no sólo al energético, sino también al industrial". En su opinión, las empresas deben ser conscientes de que si la política energética no es correcta se producirá un aumento de los costes energéticos, que "son pérdida de puestos de trabajo industriales".

En lo que se refiere a la sentencia de final de año del Tribunal Constitucional que anula parcialmente el real decreto ley que fijó la indemnización por el cierre del almacén de gas Castor, Nadal indicó que el Gobierno está estudiando las implicaciones qué tendría para el sistema gasístico, ya que la notificación llegó recientemente. El titular de Energía reconoció que es "complicado" ver qué efectos tiene la decisión judicial ya que valida casi la totalidad del decreto ley, aunque anula "el acto formal de un artículo en concreto".

Respecto a la evolución de la economía, según Nadal, el crecimiento se sostendrá los próximos años gracias a las reformas estructurales "que ha llevado a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy". Asimismo, aseguró que la economía española es más competitiva a día de hoy no solo gracias a las exportaciones, sino a la innovación y los avances tecnológicos. Además, advirtió que hay que establecer políticas fiscales que estén en equilibrio con la lógica económica, no solo medioambiental, y subrayó que "el mix energético actual debe mantenerse, pese al incrementar de las renovables.

El ministro también destacó los avances digitales en España en los últimos años, que han llevado a que el 70% de la población tenga acceso a fibra, aunque afirmó que es necesario seguir mejorando la digitalización en todos los sectores.