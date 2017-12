Qué valores pilotarán la subida bursátil en España en 2018

Los analistas no se cansan de aconsejar comprar socimis. Hace ya cuatro años que se instauró en España esta traslación de las REITs anglosajonas y parece que el interés por este vehículo societario cotizado no decae. Dos de estas compañías engrosan el Ibex, Merlin y Colonial, y están incluidas en las carteras recomendadas por al menos cuatro casas de análisis: Link Securities, Bankinter, Deutsche Bank y Self Bank.

El consenso de los analistas de Thomson Reuters le da mayor potencial a Merlin y le augura una revalorización de más del 10% en los próximos meses. Pesa por un lado la buena marcha del negocio inmobiliario a nivel general. Y los expertos apuestan por valores de este tipo para apurar los últimos meses de tipos cero. Por el otro, Victoria Torre de Self Bank recuerda los buenos resultados en los primeros nueve meses del año, derivados fundamentalmente de la integración de Metrovacesa y su refuerzo en el negocio del alquiler.

La situación de Colonial está adulterada por la opa presentada sobre Axiare, que le hace acercarse a los máximos de 2014 que registró en verano. Pese a que el consenso de Reuters apunta a una ligera corrección una vez se resuelva la fusión, es unánime la opinión de que la integración de la socimi será positiva para la compañía que preside Juan José Brugera. Bankinter resalta que aumentará su exposición a Madrid, en detrimento de París o Barcelona. Y Deutcshe confía en que esto haga que minimice su exposición a la inestabilidad de Cataluña, principal lastre a su acción en los últimos meses.