La reciente publicación de un Informe sobre las Líneas Fundamentales de los Presupuestos de 2018 de las Entidades Locales por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha puesto en cuestión la sostenibilidad de una decena de Ayuntamientos, entre ellos el que tengo el honor de presidir, Alcorcón.

Vaya por delante mi absoluto respeto por esta entidad, una institución cuya misión es, precisamente, velar por la estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas, y mi reconocimiento a la receptividad que ha mostrado cuando desde el Ayuntamiento de Alcorcón hemos necesitado cualquier aclaración o puntualización. Sin embargo, considero que es mi deber como alcalde aclarar algunas interpretaciones que se han hecho de dicho informe.

En primer lugar, hay que retrotraerse hasta 2011, cuando el Partido Popular toma posesión de la alcaldía de Alcorcón. En aquel momento, nos encontramos una deuda de 612 millones de euros, certificados por el Interventor General Municipal. En ese año, el periodo medio de pago (PMP) superaba los 900 días, nada menos. Casi siete años después, vamos a cerrar el PMP en 100 días, 800 menos que entonces, después de pagar 350 millones de euros de deuda. También podremos acreditar un remanente positivo de tesorería.

Que Alcorcón aparezca en esa lista comporta un grave perjuicio a la confianza en nuestra ciudad. Con los datos de hoy, no podríamos figurar en ella. Si no se refleja el escenario que heredamos de los gobiernos socialistas, si no se constata el esfuerzo realizado para sanear la situación, la conclusión puede ser muy negativa sobre la gestión de mi gobierno.

Y quiero aportar algún dato más sobre los tres puntos en cuestión. En primer lugar, sobre la ratio de deuda, hay que recordar que mi gobierno ya suscribió un Plan de Ajuste avalado por el Ministerio de Hacienda para absorber la descomunal deuda heredada, un plan que cumplimos escrupulosamente.

En segundo lugar, el remanente de tesorería del Ayuntamiento de Alcorcón no solo no es negativo, sino que en 2016 es ya de 13 millones de euros y en 2017 continuará mejorando. Y, en tercer lugar, el PMP, que ya es de hecho de 100 días, partiendo de los citados 900 días. Bien podría calificarse esta gestión de excelente, pero desde luego lo que no puede negarse es el tremendo esfuerzo realizado en estos años y el consiguiente avance conseguido. Otra cosa sería terriblemente injusta.

Tras heredar una de las tres peores situaciones de toda España, nos pusimos manos a la obra y aplicamos una serie de políticas rigurosas de control del gasto, de equilibrio presupuestario y de reducción de la deuda. Llevamos casi siete años pagando deudas, ajustando los gastos y saneando las finanzas municipales sin dejar de prestar servicios a los ciudadanos. Gracias a ellos hemos logrado recuperar la confianza en nuestra ciudad, y convertirnos en líderes en crecimiento económico, en atracción de inversiones y en reducción del paro (5.800 parados menos en cinco años).

Hoy Alcorcón no solo no es una ciudad “al borde de la quiebra”, como era en 2011, sino que es una ciudad líder que es referencia de impulso económico y laboral. Ha costado mucho esfuerzo. Por eso era necesario dar a ese informe este contexto, que no es una justificación para un estado que aún no es el óptimo, sino un intento de explicar de dónde venimos, qué hemos hecho (pagar más de la mitad de la deuda, reducir el PMP un 89%, recortar el número de parados), y dónde estamos.

Estamos en el camino de la estabilización, poniendo a punto al Ayuntamiento para que las políticas que desestabilizaron las finanzas municipales no vuelvan a comprometer la sostenibilidad municipal y sobre todo las oportunidades de nuestros vecinos.

David Pérez es alcalde de Alcorcón