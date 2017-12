La gestora de García Paramés se refuerza en el capital de Quabit

Quabit Inmobiliaria ha cerrado un aumento de capital por valor de 29 millones dirigido a inversores cualificados nacionales e internacionales, informó este miércoles la compañía, que ha destacado que la ampliación ha sido suscrita en un 77% por Cobas Asset Management, la gestora presidida por Francisco García Paramés, y el fondo italiano Kairos Investment, de forma bastante pareja en su nivel de compra.

El precio de emisión de las nuevas acciones ha alcanzado un precio de 1,65 euros, lo que supone un descuento del 5% sobre el precio de cierre del martes.

García Paramés se convirtió en un gestor estrella fundamentalmente gracias a su estrategia inversora en Bestinver, de la que salió en 2014. En 2016 abrió su propia gestora, bautizada como Cobas.

En concreto, se han emitido 17.575.000 acciones ordinarias de 0,50 euros de valor nominal y con una prima de emisión de 1,15 euros. Esta ampliación de capital representa el 19% del capital social de Quabit Inmobiliaria antes de la operación y el 16% tras el proceso de colocación, informa Efe.

A media sesión, las acciones de las inmobiliarias subían más de un 3%, situándose a un precio de 1,80 euros.

Todavía no se conocen la participación de Cobas ni de Kairos en Quabit hasta que no comuniquen sus participaciones a la CNMV. La gestora de García Paramés ya era accionista de la inmobiliaria, pero de forma inferior al 3%, por lo que no lo comunicaba al supervisior.

En un comunicado, Quabit ha subrayado que con esta operación fortalece su balance y refuerza los recursos propios para continuar ejecutando su "ambicioso" plan de inversiones.

"La entrada de estos nuevos inversores -Kairos y Cobas- con perfil financiero en la compañía es un espaldarazo más a nuestra estrategia de crecimiento y un ejemplo de la confianza del mercado en nuestra capacidad de gestión", ha destaco el presidente de Quabit, Félix Abanades.

La emisión se ha efectuado con cargo a aportaciones dinerarias a través de una colocación privada acelerada, procedimiento que excluye el derecho de suscripción preferente.

Plan de negocio

El pasado 15 de noviembre, la junta extraordinaria de accionistas de Quabit aprobó una ampliación de capital no dineraria para pagar en acciones suelos finalistas en Málaga, Costa del Sol, Baleares y Corredor del Henares (Madrid) adquiridos en septiembre por cerca de 100 millones de euros.

En paralelo, dio luz verde a una ampliación de capital dineraria con derecho de suscripción preferente, por valor de hasta 70 millones de euros, para evitar la dilución de las participaciones de los actuales accionistas.