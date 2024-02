Estrenos que llegan a Netflix, Prime Video y más para la semana del 19 de febrero

Ya ha pasado el ecuador del mes de febrero de 2024 y en la nueva semana que comienza hay una buena cantidad de estrenos en los servicios de vídeo en streaming que pasamos a mostrarte. Seguro que encuentras alguna película o serie que agendar para pasar un buen rato en casa tranquilamente sentado en el sillón del salón.

Una de las series que puede ser una sorpresa y que posiblemente te harán disfrutar bastante es Avatar: La leyenda de Aang. Esta creación, que aterriza en Netflix el día 22 de febrero, es la adaptación en acción real de la aclamada serie animada del mismo nombre. Esta narrativa sigue las aventuras de un joven Nómada del Aire, quien carga con la sagrada responsabilidad de restaurar la armonía en un mundo desgarrado por conflictos. En este universo dividido en cuatro naciones, cada una luchando por el dominio, el Avatar emerge como el único vínculo capaz de unificar y restaurar la paz perdida.

La trama se centra en la travesía de este joven héroe en su búsqueda para alcanzar su pleno potencial como el Avatar, un ser destinado a mantener el equilibrio entre las naciones. Con la ayuda inquebrantable de sus leales amigos, Sokka y Katara, el protagonista se enfrenta a desafíos épicos y descubre la profundidad de sus propios poderes mientras lucha por cumplir con su destino.

No faltan películas de estreno en esta semana y, una de las que creemos que no debes perderte es Los osos no existen. Aterriza en Movistar Plus+ el día 19 de febrero y presenta dos historias de amor que transcurren en paralelo, cada una marcada por deseos que se ven obstaculizados por fuerzas misteriosas y aparentemente inevitables. En este relato cinematográfico, la superstición y la complejidad de las relaciones humanas se entrelazan para crear un drama fascinante y conmovedor.

En el corazón de la narrativa yace la lucha de dos parejas por alcanzar la felicidad y la realización personal, solo para encontrarse con desafíos aparentemente insuperables en su camino. A medida que los personajes luchan contra las fuerzas externas que amenazan con separarlos, también deben enfrentarse a sus propias debilidades y dudas internas.

Otros estrenos en la semana del 19 de febrero de 2024

Esta es la lista con las series y películas que creemos que debes tener en el radar para que no te pierdas nada interesante en estos siete días:

Netflix

Retrato de un amor: estreno el 20 de febrero

La Caza: estreno el 20 de febrero

¿Puedo contarte un secreto?: estreno de la temporada el 21 de febrero

The Silencing: estreno el 21 de febrero

La historia de Indrani Mukerjea: Una verdad enterrada: estreno de la temporada el 23 de febrero

Entrevías: estreno de la tercera temporada el 23 de febrero

A través de mi ventana 3: A través de tu mirada: estreno el 23 de febrero

Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix: estreno de la sexta temporada el 23 de febrero

Mea culpa: estreno el 23 de febrero

Prime Video

Gianni: Camino a la grandeza: estreno el 19 de febrero

El segundo mejor hospital de la galaxia: estreno de la temporada el 23 de febrero

Pombo: estreno de la segunda temporada el 23 de febrero

Disney+

Conoce a Spidey y su superequipo: estreno de la segunda temporada el 21 de febrero

Star Wars: La Remesa Mala: estreno de la tercera temporada el 21 de febrero

Movistar+ Plus

La habitación de las maravillas: estreno el 19 de febrero

Rally Road Racers: estreno el 20 de febrero

Inside Me: estreno el 21 de febrero

El inmortal: estreno de la segunda temporada el 22 de febrero

Ucrania: Los que se quedaron: estreno de la temporada el 24 de febrero

Filmin