Esta miniserie casi desconocida de Netflix es ideal para verla en un día

Si no tienes muchos planes para estos días, te vamos a proponer que veas una miniserie de Netflix que no es muy conocida, pero que tiene una calidad excelente y te mantendrá completamente enganchado al televisor. Su título es Unorthodox y en cuatro capítulos vas a descubrir una historia que no esperabas y que derrocha excelencia por los cuatro costados.

En esta creación disponible en Netflix, Esty aparece con la clara intención de escapar del lugar en el que está, algo de lo que no se conoce el motivo. Sin embargo, antes de salir de su edificio recibe una noticia desalentadora: no puede salir a la calle sin violar la prohibición de cargar objetos en el Sabbath. Ante esta situación, su única opción es huir de casa con lo que lleva puesto. Así de complicado y sencillo a la vez.

Así comienza Unorthodox, que narra la historia de una mujer judía de una comunidad jasídica en Brooklyn, que decide escapar y comenzar una nueva vida en Berlín. Inspirada en la historia de Deborah Feldman, tal como la cuenta en sus propias memorias.

Una historia de angustia y superación

Unorthodox muestra de manera cruda cómo es la vida para una joven en un mundo demasiado cerrado y atrapado en sus costumbres y tradiciones religiosas… lo que para algunos es algo que llega a ser un punto de no retorno. Esty es una de estas personas y quiere poner remedio, lo que muestra que el anquilosamiento de ciertas partes de la sociedad acaba por ser estrangulado por la sociedad exterior.

Creada por Anna Winger y co-escrita junto a Alexa Karolinski, la miniserie sumerge en la vida de la protagonista, interpretada por Shira Haas, a través de una serie de imágenes impactantes que se suceden y que revelan la historia de esta (desde su emparejamiento matrimonial y boda, hasta la rigidez de la tradición jasídica, su vida conyugal, la distancia con su madre y su deseo de escapar a través de la música de su rutina jasídica). Resulta especialmente interesante la atención que la serie presta a los rituales judíos y a las antiguas observaciones que forman parte de la religión.

En cuanto al personaje del esposo, Yanky, interpretado por Amit Rahav, deja claro cómo afectan las tradiciones arraigadas por encima de todo -lo que hace que tenga una percepción distorsionada del mundo, la relación de pareja y todo lo que tiene que ver con la sociedad. Además, su falta de empatía, perfectamente mostrada por el actor, destaca en la serie de la que hablamos.

La huida, clave en Unorthodox

La huida de Esty no solo la lleva a ella en un viaje de autodescubrimiento, sino que también afecta a su pareja, quien se ve arrastrado por su primo para buscarla de una forma casi desesperada… aunque con pinceladas de comprensión en ciertos momentos.

Unorthodox, que está disponible en Netflix, ofrece una mirada diferente y conmovedora a las luchas internas y externas de sus personajes, mientras navegan por las complejidades de la fe, la identidad y la libertad. Con una narrativa bien trabajada y duración perfecta para un fin de semana en el que no se sale mucho, esta miniserie se destaca como una obra que invita a la reflexión sobre las tradiciones, las expectativas y el poder de la autodeterminación.