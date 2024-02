Ya hay fecha oficial para la llegada del Nothing Phone 2a, ¿qué ofrecerá?

La llegada del Nothing Phone 2a va a la perfección y, por lo tanto, todo apunta a que la compañía ha realizado el trabajo necesario y ahora llega el momento de la presentación. La compañía acaba de publicar un vídeo destacando por qué está fabricando este modelo asequible mediante una entrevista al CEO Carl Pei. Y, en ella, se ha conocido el momento en el que este terminal será oficial.

Lo cierto es que la grabación ofrece una importante cantidad de reproches a otros fabricantes por los equipos que ponen en el mercado. Pero, eso sí, el momento interesante indica que el Nothing Phone 2a se lanzará el 5 de marzo a las 6:30 AM ET. Es decir, que en menos de un mes el equipo en cuestión será realidad y se conocerá todo lo que ofrece…. Y habrá que mirarlo con lupa una vez conocida la opinión de Pei respecto a la competencia.

Detalles curiosos del lanzamiento

Por lo que parece, no todo el mundo podrá comprar un Nothing Phone 2a en su lanzamiento. Se espera que llegue primero a mercados como India, y luego de forma gradual a otras regiones como EEUU (donde los desarrollados, por lo que parece, tendrá preferencia). Por cierto, ante la pregunta ¿Por qué Nothing Phone 2a? Carl Pei ataca a la competencia: según él, a Nothing realmente le importa su teléfono no premium, a diferencia de otras marcas. "¿Cuándo fue la última vez que escuchaste sobre un teléfono que no era de gama alta de ninguna marca? En realidad, no lo sé. ¿Sabes por qué es eso? Porque no les importa", dijo.

El ejecutivo continuó describiendo cómo los teléfonos en esta gama de producto tienen carcasas de cámara voluminosas con sensores poco potentes en su interior y cómo parecen "árboles de Navidad" con cuerpos pintados de diferentes colores para ocultar su calidad de construcción inferior. "Tienen este tipo de material de lámina barato que hace que el policarbonato parezca metal, pero sabes que no es realmente metal, así que pensamos que si esto es contra lo que estamos luchando, entonces vamos a venir y sacudir este mercado".

Dicho esto, Pei no confirmó si el Nothing Phone 2a contará con una construcción de metal o no, lo que resulta de lo más curioso. Hay que recordar que el modelo superior que ya está en el mercado cuenta con un marco de aluminio y una parte trasera de cristal. No está claro si el Phone 2a más barato tendrá una construcción similar. Lo normal es que no sea así.

Cosas que se esperan del Nothing Phone 2a

En lo que tiene que ver con el rendimiento y la cámara del Nothing Phone 2a, se espera que el dispositivo cuente con un chip MediaTek Dimensity 7200, que se sitúa justo por debajo de los chips de la serie Dimensity 8000 de gama media alta de este fabricante de procesadores. El diseñador principal del teléfono que llegará en marzo, Chris Weightman, también arrojó algo de luz sobre qué esperar del dispositivo. El terminal continuará con la estética de diseño transparente de la compañía.

Unsplash

La interfaz Glyph también permanecerá junto al sistema operativo Android de Google. Sin embargo, Weightman indicó que puede que no sea tan elaborada como en el Phone 2. "Con el diseño general del teléfono siendo bastante diferente, tuvimos que trabajar un poco para averiguar exactamente dónde encajan los glifos esta vez", dijo. En menos de un mes, todo quedará bastante claro.