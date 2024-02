iMessage de Apple finalmente podría escaparse de la legislación europea

La Comisión Europea ha decidido no regular la plataforma iMessage de Apple -ni el motor de búsqueda Bing de Microsoft, ni el navegador web Edge una vez que la Ley de Mercado Digital entre en vigor oficialmente a principios de marzo en la región-. La información proviene de Bloomberg, y parece que la compañía de Cupertino va a esquivar esta bala.

El motivo para que la Unión Europea tome esta decisión es, según los datos que se tienen, iMessage de Apple y algunas otras plataformas no tienen una posición dominante para ser incluidas en las reglas del DMA. Sin embargo, esto no significa que Apple no tenga que cumplir con esta nueva legislación por este motivo (iOS 17.4, por ejemplo, abrirá prácticamente el iPhone para desarrolladores de terceros una vez que esté disponible a principios de marzo).

Cambios que sí tendrá que hacer Apple

Los usuarios y desarrolladores de la Unión Europea en no mucho tiempo verán cambios importantes en los diferentes productos de Apple, como por ejemplo los siguientes:

Tiendas de aplicaciones alternativas : Los desarrolladores de aplicaciones en la UE pueden optar por ofrecer sus aplicaciones en tiendas de aplicaciones alternativas, siempre que cumplan con los criterios de Apple para la experiencia del cliente, el soporte y la prevención de fraudes, entre otros cambios.

: Los desarrolladores de aplicaciones en la UE pueden optar por ofrecer sus aplicaciones en tiendas de aplicaciones alternativas, siempre que cumplan con los criterios de Apple para la experiencia del cliente, el soporte y la prevención de fraudes, entre otros cambios. Notarización en las aplicaciones iOS : Una revisión básica que se aplica a todas las aplicaciones, independientemente de su canal de distribución, centrada en la integridad de la plataforma y la protección de los usuarios. La que se denomina como notarización implica una combinación de verificaciones automatizadas y revisión humana.

: Una revisión básica que se aplica a todas las aplicaciones, independientemente de su canal de distribución, centrada en la integridad de la plataforma y la protección de los usuarios. La que se denomina como notarización implica una combinación de verificaciones automatizadas y revisión humana. Opciones de navegador predeterminadas : Los usuarios de la UE pueden elegir un nuevo navegador predeterminado de una lista de los navegadores más descargados en dispositivos iOS justo después de actualizar a iOS 17.4.

: Los usuarios de la UE pueden elegir un nuevo navegador predeterminado de una lista de los navegadores más descargados en dispositivos iOS justo después de actualizar a iOS 17.4. Acceso de terceros al uso de NFC : Los bancos y los servicios de pago de terceros pueden ofrecerse para iPhone europeos.

: Los bancos y los servicios de pago de terceros pueden ofrecerse para iPhone europeos. Más acceso a datos de productos de Apple: Los desarrolladores pueden solicitar características adicionales de hardware y software para Apple.

Buenas noticias para Apple esta vez

La compañía de Cupertino y Microsoft elogiaron la decisión de la Comisión Europea de no llamar a iMessage, Bing y Edge "servicios principales de plataforma" después de una investigación de cinco meses. La razón principal es que las empresas no están utilizando ampliamente estas plataformas. Todo lo contrario le ha ocurrido a Meta, que deberá cumplir con las reglas de interoperabilidad para sus servicios WhatsApp y Messenger (que deberán ofrecer algún tipo de soporte para Telegram, por ejemplo).

Está claro que la Ley de Mercado Digital, a medida que esté disponible en unas pocas semanas, va a cambiar muchas reglas del juego en el mundo de la tecnología. Y, esto, apunta a ser bastante positivo para los usuarios… aunque algunas compañías no opinan lo mismo, claro.