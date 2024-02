YouTube Music mejorará el envío de contenido gracias a un pequeño cambio

YouTube Music continúa mejorando de forma constante para que los usuarios obtengan la mejor experiencia posible al utilizarlo. Con el paso de los años, se ha convertido en un competidor viable para Spotify para muchos y la última modificación en el servicio de streaming de música tiene como objetivo mejorar y estandarizar la interfaz de envío de contenidos (o casting) en iOS y Android. Te contamos de qué se trata.

En la mayoría de las aplicaciones de Android, las opciones de casting siempre han aparecido como una ventana flotante en el centro de la pantalla cuando presionas el botón correspondiente. Sin embargo, esto no es algo que sea así en todos los desarrollos que existen en el mercado (Spotify, por ejemplo, utiliza una opción personalizada que se ha demostrado de lo más efectiva). Y, por lo que parece, la plataforma propiedad de Google desea refrescar esta función de la app.

Lo que se ha conocido de YouTube Music

Según capturas de pantalla compartidas (a través de 9to5Google), Google está experimentando con una nueva interfaz basada en la parte inferior para los objetivos de casting. En contraste con la antigua superposición, es más densa… mostrando potencialmente más objetivos a la vez. También presenta una sección de objetivos recomendados en la parte superior, aunque eso no es del todo nuevo. Por lo tanto, se busca hacer más sencillo e intuitivo todo el proceso.

Android Police

La interfaz activa de casting en sí también se modifica como parte del rediseño. En lugar de mostrar el control deslizante de volumen en una superposición, lo coloca en una tarjeta basada en la parte inferior. Parece que, en este momento, no hay una opción para detener el casting a través de esa interfaz, lo cual parece ser una omisión extraña y que debería ser corregida en el caso de que esto sea así. Es posible que la nueva interfaz no esté completamente lista todavía y se está refinando, por lo tanto, esto sería normal.

Un cambio que puede ser muy bueno

El nuevo apartado inferior acerca la interfaz de YouTube Music entre iOS y Android. En el desarrollo de Apple, YouTube Music ha presentado un diseño similar durante mucho tiempo, aunque no ha mostrado los objetivos sugeridos como en la aplicación para Android para todos. Hasta ahora, no hemos visto la nueva interfaz de casting en nuestros teléfonos. Por cierto, que el lanzamiento está cerca, pero no se sabe el momento y el despliegue será gradual.

Android Police

Un buen avance que viene a sumarse al que lanzó Google con el cambio entre el control por voz y el control táctil de manera fluida cuando tienes dispositivos Nest Audio o pantallas inteligentes. Cuando inicias una sesión a través de voz y luego abres la aplicación de YouTube Music en tu teléfono, se conecta automáticamente al altavoz en el que comenzaste a escuchar, lo que permite controlar la cola, la reproducción y más.