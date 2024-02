Primeros datos del Google Pixel Fold 2: fecha de llegada y posibles mejoras

Google ha estado potenciando sus dispositivos de la gama Pixel con sus conjuntos de chips Tensor -un desarrollo personalizado que utiliza desde hace algunos años para sacar el máximo partido a sus teléfonos-. El último Tensor G3 debutó con el Pixel 8. Si todo va según lo previsto, se esperaba que el sucesor del Pixel Fold también utilizase el mismo SoC. Sin embargo, ha surgido un nuevo rumor que especula que el Pixel Fold 2 podría saltar al Tensor G4.

Cambio de chip por parte de la compañía de Mountain View podría retrasar la llegada del Pixel Fold 2 (es más, se indica que ya existen pruebas reales del teléfono plegable del que hablamos utilizando el nuevo procesador). El caso es que la fuente de la información indica que el último prototipo se ha enviado a los probadores con el mencionado Tensor G4 -que, por cierto, hasta la fecha no ha sido anunciado de forma oficial. Por lo tanto, se diría adiós al modelo que se incluye en los Pixel 8.

Esta decisión haría que el Pixel Fold 2 llegase más tarde

Si bien es posible que Google seleccione un chip diferente en el último minuto, dado que no es algo nuevo, ya que lo mismo ocurrió con la última tablet de la gama Pixel, esto sugiere que el calendario de lanzamiento del Pixel Fold 2 podría verse afectado. En lugar de esperar que el nuevo smartphone plegable sea presentado en el I/O 2024 en mayo, podríamos ver su llegada en otoño cuando el Tensor G4 junto con el Pixel 9.

Google

De todas formas, este dato no hay que darlo por seguro, ya que no son pocos los que creen que el Pixel Fold 2 ya está siendo sometido a una prueba de validación de ingeniería, por lo que no llegaría al mercado con el Tensor 4. En otras palabras, aún estaría a tiempo para un lanzamiento en mayo o junio como se esperaba. Por lo tanto, todas las posibilidades están abiertas, pero lo lógico es que Google en este caso sea conservador con el objetivo de obtener ingresos por el nuevo plegable lo antes posible.

Lo que se espera de este plegable de Google

Independientemente del procesador que incluya el Pixel Fold 2, el Tensor G4 se espera que sea una actualización menor respecto a su predecesor -con un aumento en las velocidades de la CPU y GPU-, lo que no haría dar un salto evolutivo al plegable frente a la competencia. Eso sí, podía ser mucho más capaz con las capacidades de inteligencia artificial -este sí puede ser un motivo real para el retraso después de lo realizado por Samsung- y mejoraría la eficiencia energética.

Google

Más allá de la elección del chipset, es probable que el Pixel Fold 2 ofrezca especificaciones muy interesantes. Según la misma fuente, el dispositivo contará con una configuración de memoria más grande y rápida. Se dice que llevará 16 GB de RAM LPDDR5 y 256 de almacenamiento UFS 4.0 como mínimo. Este último apartado es importante respecto a lo que ofrece el modelo de pantalla plegable de Google que ya está en el mercado.

Además, también se espera que el teléfono cuente con mejores cámaras que ya están disponibles en el Pixel 8 y Pixel 8 Pro, incluido un nuevo sensor primario de 50 MP o un sensor ultra gran angular de 48 MP. Por lo tanto, son muchas y buenas opciones las que tiene preparada la compañía de Mountain View para su nuevo Google Pixel Fold 2 más allá del cambio de última hora en el apartado del procesador.