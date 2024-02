Google Assistant dejará de funcionar en estos televisores Samsung muy pronto

El Asistente de Google se ha instalado en un nuevo lugar: ¡tu televisor inteligente Samsung! Sí, lo leíste correctamente. Ahora puedes hablar con Google para acceder rápidamente al entretenimiento, obtener respuestas en la pantalla, controlar dispositivos inteligentes y más usando tu voz. Todo lo que necesitas hacer es configurar la función y conectar tu televisor con la aplicación Asistente de Google en tu teléfono.

Samsung es el rey en el sector de las SmarT TV. Para que te hagas a la idea, el fabricante coreano lleva 17 años consecutivos dominando el sector de las ventas de televisores inteligentes. Por lo que es muy probable que tengas una TV de la firma coreana.

Pues te traemos malas noticias, ya que a partir del próximo 1 de marzo de 2024, tu televisor Samsung dejará de contar con soporte para Google Assistant. ¿La razón? No está clara, pero Samsung ha dejado claro que es cosa de Google.

Como verás en la nota de prensa que ha publicado el fabricante con sede en Seúl "Debido a un cambio en la política de Google, el Asistente de Google ya no estará disponible en los televisores Samsung a partir del 1 de marzo de 2024. Consulte otras opciones para asistentes de voz en televisores Samsung." Vamos, que la cosa está en las políticas de Google

Qué Smart TV Samsung perderán soporte con Google Assistant

Decir que tu Smart TV Samsung perderá soporte para Google Assistant a partir del 1 de marzo, pero seguirá siendo compatible con Amazon Alexa. Pero aún así, es un jarro de agua fría para los usuarios de un televisor de la marca.

Además, y como era de esperar, los modelos más nuevos son los que están afectados por este cambio. Por lo que si tienes una de estas Smart TV Samsung, más vale que vendas tus productos con Google Assistant, ya que no te van a servir con tu televisor.

Todos los modelos de Smart TV 2022

Todos los modelos de Smart TV 2021

Televisores QLED 8K y 4K 2020

Televisores Crystal UHD 2020

Televisores Lifestyle 2020 (Frame, Serif, Terrace y Sero)

Como te hemos indicado, no se sabe el motivo de esta decisión por parte de Google, por lo que no se puede hacer nada al respecto. Eso sí, no sabemos si este cambio en las políticas de la gran G cambiarán en un futuro, porque nos extraña mucho que una firma como Samsung pierda el soporte para el asistente de voz de Google.