Apple lanzará un teléfono plegable en 2026, y podría sustituir al iPad Mini

Llevamos años esperando el primer teléfono plegable de Apple. Sí, un iPhone Fold que sea capaz de planta cara a la familia Galaxy Z de Samsung, actual dueña del sector de los teléfonos con pantalla plegable, con una cuota de mercado impresionante.

No es la primera vez que te hablamos de este dispositivo, aunque parece que Apple no tiene ninguna prisa a la hora de lanzar este primer teléfono plegable al que hemos llamado iPhone Fold. O esto es lo que se desprende de la última publicación del medio coreano The Elec, que apunta a que Apple no va a lanzar un teléfono plegable hasta 2026 o 2027.

Apple tardará en lanzar un iPhone plegable

Por lo que parece, la idea de Apple es sustituir el iPad Mini, que dejaría de tener sentido, y lanzar un nuevo iPhone plegable qu tendría una pantalla de entre 7 y 8 pulgadas. Incluso, según indican desde el citado medio, Samsung Display y LG Display ya han estado enviando muestras de paneles plegables de 7 y 8 pulgadas a Apple desde el año pasado.

Cabe recordar que este año Apple va a lanzar el primer iPad Pro con pantalla OLED. Y en 2025 planea lanzar un iPad Mini OLED. Así que no tendría sentido lanzar antes un teléfono plegable, ya que sería el fin de la familia Mini.

Para que te hagas a la idea, Apple va a hacer exactamente lo mismo que hizo Samsung con su familia Galaxy Note. Una gama de teléfonos con pantalla ultra grande y que, con la llegada del teléfono plegable Galaxy Fold, dejó de tener sentido. En el caso de la compañía de la manzana mordida, lo que haría sería eliminar el iPad Mini para lanzar su propio iPhone plegable de 7 u 8 pulgadas.

Además, parece que Apple está teniendo problemas para que Samsung y LG creen un panel que se ajuste a las necesidades del fabricante, pero es cuestión de tiempo que resuelvan estos pequeños escollos.

Y teniendo en cuenta que la hoja de ruta de Apple retrasa su primer teléfono plegable hasta 2026, o incluso 2027, queda claro que hay un largo margen por delante. Como curiosidad, en el citado medio indican que también trabajan en un dispositivo plegable de 20,5 pulgadas, que podría ser algún tipo de MacBook Fold, pero de momento no es más que mera especulación y habrá que esperar a que tengamos más información al respecto de este enigmático dispositivo.