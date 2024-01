Estrenos que llegan a Netflix, Prime Video y más para el fin de semana del 26 de enero

Por fin es viernes y seguramente estés preparando un fin de semana de descanso. ¿Planeas hacerte alguna maratón de películas y series? Pues no te pierdas los estrenos de Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y resto de plataformas con las que pasar un fin de semana de lo más entretenido.

Aunque ya te adelantamos que parece que los gigantes del streaming están trabajando ya en su catálogo de febrero, porque este fin de semana no llegan nuevos contenidos ni a Netflix, ni a Disney+, Amazon Prime Video o SkyShowtime.

Tranquilo, que sigue habiendo un buen número de películas, series y documentales que no debes perderte. Especialmente si eres suscriptor de Apple TV+ y eres amante del cine bélico.

Los Amos del Aire, la serie estrella que llega a Apple TV y otros estrenos que no debes perderte

Todo gracias a la llegada de Los amos del aire. Hablamos de una miniserie bélica de nueve capítulos que llega hoy, 26 de enero. Y si conoces Hermanos de Sangre o The Pacific, que sepas que están los mismos productores- Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman.

La serie se centra en el Grupo de bombarderos número 100 de la Octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El grupo, conocido como "The Bloody Hundredth", fue uno de los más condecorados de la guerra, y sus miembros realizaron más de 300 misiones de bombardeo sobre Alemania y otros objetivos en Europa.

Disfruta de una obra para los amantes del cine bélico y donde conocerás la historia de estos valientes pilotos que atacaron a la Alemania nazi en unas condiciones extremas, donde la falta de oxígeno al volar a más de 25.000 pies de altura no eran tema baladí.

Por otro lado, en Movistar Plus podrás disfrutar de Verano en Rojo. La película está ambientada en el verano de 2010, en Madrid y Navarra. La comisaria María Ruiz (Marta Nieto) se enfrenta a un tenebroso crimen: un joven ha aparecido asesinado en un parque de Madrid. El joven no tiene identidad visible y no hay pistas aparentes.

Por último, te dejamos un resumen de todos los estrenos que llegan este fin de semana a Disney+, Amazon, Movistar, Netflix y resto de plataformas.

Todos los estrenos que llegan este fin de semana

Estrenos que llegan a HBO Max este fin de semana

28 de enero

‘El test’

‘Vika!’ (Documental)

Estrenos que llegan a Apple TV+ este fin de semana

26 de enero



Los amos del aire

Estrenos que llegan a Movistar Plus+ este fin de semana

Colin de cuentas: estreno de la temporada el 27 de enero

Verano en rojo: estreno el 26 de enero

Operación Napoleón: estreno el 28 de enero

Estrenos que llegan a Filmin este fin de semana

Isaac Asimov, el mensaje al futuro: estreno el 26 de enero

Good Boy: estreno el 26 de enero

El paraíso: estreno el 26 de enero

Dejad que el río fluya: estreno el 26 de enero

Estrenos que llegan a Disney+ este fin de semana

Sin estrenos este fin de semana.

Estrenos que llegan a Netflix este fin de semana

Sin estrenos este fin de semana.

Estrenos que llegan a Amazon Prime Video este fin de semana

Sin estrenos este fin de semana.

Estrenos que llegan a SkyShowtime este fin de semana