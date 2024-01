Xiaomi prepara un nuevo y potente tablet, que podría llegar este mismo mes

Xiaomi no para quieta ni cinco minutos y, ahora, todo apunta que tiene previsto lanzar un nuevo tablet que será bastante potente para poner las cosas difíciles a los iPad de Apple. El equipo, con el número de modelo 24018RPACC, recibió la aprobación de la autoridad 3C de China, por lo que parece estar muy cerca de ser una realidad en el mercado.

Todo apunta a que este dispositivo podría ser parte de la próxima línea Xiaomi Pad 7. Aunque, hasta el momento, solo se conocen las capacidades de carga rápida del dispositivo a través de su certificación -hablamos de 120 W de velocidad, que es una cifra realmente buena-, se han filtrados datos que dejan muy claro que este será un modelo que se colocará como uno de los que ofrezcan mayor rendimiento de todos los que utilizan en el sistema operativo Android (no le faltará la correspondiente personalización HyperOS).

Los datos del tablet de Xiaomi

Lo que se ha revelado es el procesador que estará en el interior de este equipo, junto con información sobre su ventana de lanzamiento. La filtración destaca que el próximo tablet de Xiaomi contará con el potente Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm,que no deja ningún tipo de duda respecto a la potencia del equipo. Eso sí, por el momento el nombre del modelo en concreto es un misterio, pero no sería descartable que llevase la etiqueta de Pro o Ultra.

Digital Chat Station

Otros detalles importantes que se conocen de este dispositivo es que ha obtenido la certificación HDR Vivid, sugiriendo una experiencia visual de alta calidad, lo que sería posible debido al uso de un panel AMOLED con una alta resolución y frecuencia de, al menos, 144 Hz.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con la memoria, todo apunta a que la RAM ascenderá a los 12 GB para que el procesador esté perfectamente acompañado y, en lo referente al almacenamiento, las opciones comenzarán en los 256 gigas, existiendo una variante de 512 con total seguridad. Y, como no, no le faltarán opciones de conectividad avanzada como por ejemplo WiFi 6 y un puerto físico USB tipo C para las recargas y transferencias de datos. Por lo tanto, hablamos de un modelo de gama alta puro y duro.

Xiaomi

Posible llegada al mercado de este equipo

Finalmente, también se ha indicado la fecha en la que podría ser una realidad en el mercado este tablet de Xiaomi: según las afirmaciones de la fuente de la información, se espera que este producto tablet haga su debut público a finales de febrero, por lo que la compañía asiática lo tendría ya todo perfectamente atado para dar un nuevo golpe de mano en el mercado, pero en esta ocasión en el propio de los tablets.