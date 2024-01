La educación evoluciona: los hologramas serán parte de las clases en el futuro

La tecnología holográfica ha estado insuflando nueva vida a leyendas de diferentes apartados de la vida que ya han muerto… y parecía que esta era una tecnología que no servía para mucho más. Pero está claro que no es así. El motivo para decir esto es que ahora existen planes de utilizar el mismo sistema para proyectar conferenciantes invitados en las aulas universitarias, según informa The Guardian.

La Universidad de Loughborough, ubicada aproximadamente a 100 millas al norte de Londres, va a ser la primera en Europa que realizará una prueba que puede marcar un punto de inflexión en el sector de la educación. El motivo es que esta dar a uso a la mencionada tecnología en un entorno propio de la enseñanza al proyectar imágenes de científicos deportivos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para que los estudiantes puedan aprender de ellos en directo.

Un proyecto que puede ser muy útil

Aquellos vinculados al desarrollo de la colaboración afirman que los estudiantes preferirán una imagen tridimensional proyectada en vivo desde el extranjero que una videollamada o una imagen bidimensional que se ve en un fondo plano -ya que los hologramas resultan mucho más atractivos e interesantes-. También permitiría a los oradores demostrar claramente un equipo complejo en comparación con una llamada de Zoom.

Unsplash

Tras las pruebas, los eventos basados en hologramas podrían incorporarse oficialmente al plan de estudios de la universidad el próximo año en el caso de que todo vaya de manera adecuada, por lo que no hablamos de algo experimental y puntual. La idea es poder aplicar esta tecnología en un futuro muy cercano para mejorar la enseñanza.

La implementación de la prueba ha sido posible gracias a una asociación con Proto, una compañía con sede en Los Ángeles, que ya ofrece hologramas a empresas que buscan reducir los viajes de negocios. La tecnología permite reuniones en las que todos están en 3D, ya sea que estén físicamente presentes o no.

David Nussbaum, fundador de Proto, declaró a The Guardian que la tecnología tiene un gran potencial y que, al combinarla con la inteligencia artificial, también podría usarse para recrear personas fallecidas como por ejemplo a Stephen Hawking (siempre con la intención de mejorar el sistema de aprendizaje y hacerlo más atractivo para los estudiantes). "Podemos vincular [la tecnología] a libros, conferencias, redes sociales, cualquier cosa a la que estuviera conectado, cualquier pregunta, cualquier interacción con él", dijo el directivo.

Unsplash

Implementación de los hologramas a la educación

Algo esencial es conseguir que el uso de la tecnología sea más asequible que en la actualidad. Para conseguirlo, Proto tiene como objetivo lanzar unidades más pequeñas para proyectar el holograma, con un estimado que rondará los 1.000 dólares (que es un precio que no suena muy disparatado). Sin embargo, el holograma resultante sería más pequeño que a tamaño real... por lo que habría que comprobar su efectividad

Hasta ahora, la tecnología holográfica se ha utilizado principalmente en la industria del entretenimiento. El grupo pop de los setenta ABBA la ha utilizado con gran efectividad en espectáculos en Londres, mientras que recientemente, los legendarios rockeros glam Kiss anunciaron que la usarían para enviar a la banda de gira para que puedan descansar después de décadas de agotadoras giras. Y a principios de este mes, conocimos que también se está planificando un espectáculo basado en hologramas para el rey del rock 'n' roll, Elvis Presley. Está claro que los hologramas tienen un más que interesante futuro, algo que muchos no creían.