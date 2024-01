Gmail dará en muy poco tiempo un importante salto para mejorar el uso de la IA

Gmail es una de las mejores aplicaciones de correo electrónico que existen en la actualidad. Esta reputación no solo se debe a su presencia masiva, sino también a la calidad intrínseca de la aplicación. Google está llevando la experiencia de Gmail a un nivel superior con la introducción de la nueva funcionalidad Help Me Write, que utiliza inteligencia artificial para ayudar a la hora de redactar correos electrónicos de manera rápida y eficiente.

Si bien los usuarios por el momento deben establecer indicaciones por lo que se ha conocido para que la IA sea efectiva, en el futuro es posible que este proceso se pueda realizar sin escribir nada. Y, esto, es algo que sería completamente diferencial y llama la atención. Tanto es así que se ha podido ver que se busca el poder "redactar un correo electrónico con tu voz" mediante la ayuda de la IA incorporada en la aplicación Gmail.

Más cosas que se han conocido para Gmail

Una de las posibilidades es "Borrador de Correo con Voz", que sería similar a las funciones basadas en voz en las aplicaciones de teclado, pero parece tener algunas diferencias clave. En primer lugar, esta función está integrada dentro de la propia aplicación Gmail, por lo que puedes utilizarla independientemente de si tu aplicación de teclado acepta entrada de voz. En segundo lugar, esto no parece ser una simple opción de dictado. La voz, por lo que parece, se utilizará para realizar las indicaciones que, luego, la IA utiliza para redactar el correo electrónico. Y esto es algo que la mayoría de las apps de teclado no ofrecen.

Con esta función, la interfaz de escritura por voz se abría automáticamente. Allí, un gran botón de micrófono aparecerá cuando se comienza a redactar un correo electrónico -o se responde a uno-. De esta forma, para comenzar a grabar la indicación, simplemente se tendría que pulsar.

Una vez que hayas terminado con el proceso, se debe utilizar la opción "Crear" para que la IA realice la redacción del correo electrónico... y de forma independiente. Si sales de la interfaz, aparecerá un indicador en la pantalla del correo electrónico, permitiéndote regresar a la función en cualquier momento. Es decir, que se ofrece el trabajo en segundo plano, lo que hace incluso más útil la función de la que hablamos.

Una gran opción de futuro

Aún no está claro cuándo Google implementará esta función en Gmail -seguramente primero para Android y luego en el resto de las opciones que hay en el mercado-. Actualmente, "Help Me Write" está limitado a usuarios de Google Workspace Labs en Estados Unidos y solo funciona en inglés. Eso sí, parece claro que la función de "Borrador de Correo con Voz" se implementará primero para este subconjunto de usuarios de Gmail y luego se extenderá a más usuarios, una vez que "Help Me Write" también esté disponible para ellos. Este avance refleja el continuo compromiso de Google con la mejora de la experiencia del usuario en sus aplicaciones clave.