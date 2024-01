El OnePlus Nord N30 SE está muy cerca, y su clave podría estar en el precio

Tras el exitoso lanzamiento del OnePlus Nord N30 5G el año pasado, la marca asiática prepara un nuevo modelo para atacar el mercado de gama media. Este nuevo dispositivo, que se perfila como una opción para aquellos que buscan un rendimiento equilibrado a un precio accesible, ha sido avistado en la base de datos de benchmarks Geekbench.

Unas características completas… y muy reconocibles

El corazón de este próximo smartphone alberga un procesador de ocho núcleos (con una división de 2 + 6). Los dos núcleos de alto rendimiento funcionan a 2,20 GHz, mientras que los seis núcleos más eficientes operan a 2 GHz. Estos detalles sugieren que el OnePlus Nord N30 SE podría estar equipado con el MediaTek Dimensity 6020, lo que sería una elección bastante adecuada, ya que ofrece un buen equilibrio entre potencia y bajo consumo.

El MediaTek Dimensity 6020 es un sistema en chip (SoC) 5G de rango medio. En comparación con el Snapdragon 695 -que utiliza el Nord N30 5G-, se considera generalmente más asequible y ofrece un rendimiento superior para tareas exigentes. Sin embargo, el Snapdragon 695 cuenta con una velocidad de reloj más alta, lo que implica una experiencia de usuario ligeramente más fluida en algunos escenarios.

MysmartPrice

Por otro lado, en la lista que se puede ver en Geekbench para el OnePlus Nord N30 SE, se revela una configuración de 4GB de RAM. Esto es algo escaso, pero todo hace pensar que existirán opciones diferentes en este apartado -como por ejemplo la combinación de 8GB de RAM y 128 gigas de espacio de almacenamiento-.

Detalles que son sorprendentes

Un ejemplo de lo que decimos es que en la prueba de rendimiento de la que hablamos se indica que el modelo utilizado utiliza el sistema operativo Android 13. Esto puede deberse a que el desarrollo con la siguiente versión del desarrollo de Google no está finalizado por parte de la firma, pero sería el elegido como no puede ser de otra forma. Por otro lado, según detalles anteriores de la lista TDRA del OnePlus Nord N30 SE, el dispositivo contará con una batería de 4.880mAh -no de cinco mil miliamperios- y será compatible con una carga rápida de 33W.

En resumen, el OnePlus Nord N30 SE podría posicionarse como una excelente opción para aquellos usuarios conscientes del presupuesto que buscan un smartphone capaz de manejar las tareas diarias sin afectar significativamente su bolsillo. Si el equipo se sitúa por debajo de los 300 euros, tendrá muchas opciones de ser una opción de compra elegida por muchos usuarios.

OnePlus

Un modelo que no tiene fecha concreta de llegada

En conclusión, el OnePlus Nord N30 SE se presenta como una opción atractiva para aquellos que buscan un smartphone capaz sin comprometer su presupuesto. Aunque presenta algunas opciones que no son muy convincentes, estas adaptaciones podrían traducirse en una oferta más accesible para una audiencia más amplia.

La combinación de un procesador eficiente y funciones de software actualizadas respaldan la noción de que el OnePlus Nord N30 SE podría convertirse en un contendiente fuerte en el segmento de dispositivos de rango medio. Eso sí, por el momento no se tiene dato alguno de la fecha de su presentación, pero todo apunta a la primera mitad del año 2024. Es decir, a la vuelta de la esquina.