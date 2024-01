¿No puedes acceder a Steam? Estas versiones de Windows han dejado de ser compatibles

2024 ya está aquí, y esto significa que muchos dispositivos dejan de ser compatibles con determinadas aplicaciones. Y si utilizas Steam en un ordenador antiguo, es muy probable que ya no puedas acceder a este servicio.

En este caso no hablamos de un rumor o una filtración, ya que el equipo de Valve anunció a principios de 2023 que el 1 de enero de 2024 Steam dejaría de ser compatible con determinadas versiones de Windows. Y la fecha ha llegado.

Qué versiones de Windows ya no son compatibles con Steam

Como indica Valve en su nota de prensa, han decidido elimina el soporte para Windows 7, 8 y 8.1. Así que si tienes un ordenador de sobremesa o portátil corriendo con esta versión, mucho nos tememos que ya no podrás acceder a esta plataforma de juegos.

Steam es una plataforma de distribución digital y comunidad en línea desarrollada por Valve , una empresa de videojuegos. Y teniendo en cuenta que se ha convertido en una de las plataformas de distribución de videojuegos más populares del mundo, la noticia no es buena en absoluto.

Eso sí, aunque sigue siendo una pena que deje de funcionar Steam en Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1, desde la plataforma indican que tan solo el 0,81% de los usuarios de este servicio gaming utilizan esta versión del sistema.

En comparación con la participación del 53,53 % de Windows 10 y la participación del 42,04 % de Windows 11, está claro que la masa de usuarios con esta versión de Windows era testimonial para Steam.

Como se indica en Soporte de Steam: Después del [1 de enero de 2024], las instalaciones existentes del Cliente Steam en estos sistemas operativos ya no recibirán actualizaciones de ningún tipo, incluidas las actualizaciones de seguridad. El soporte de Steam no podrá ofrecer a los usuarios soporte técnico para problemas relacionados con los sistemas operativos antiguos, y Steam no podrá garantizar la funcionalidad continua de Steam en las versiones de sistemas operativos no compatibles.

¿Y qué pasa si te has visto en este problema? Pues que tocará actualizar a Windows 10 u 11 para poder seguir accediendo al servicio de Valve con normalidad. Y siendo sinceros, si tienes un equipo con Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1 seguramente sea muy antiguo. Por lo que igual te interesa más comprar un ordenador nuevo y aprovechar para darle caña a los títulos más punteros que encontrarás en el catálogo de Steam.