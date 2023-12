El tablet OPPO Pad Neo que va directo a por el iPad, a la vuelta de la esquina

OPPO parece que tiene ya perfectamente preparado el lanzamiento de un nuevo tablet que será lanzado al mercado global. Hablamos del modelo que será conocido como OPPO Pad Neo. Esto lo decimos debido a que ya se ha conseguido la certificación NBTC en septiembre, seguida de la inclusión en las listas de IMDA y SIRIM. Pues bien, ahora se ha conocido que este dispositivo ha aparecido en el sitio de certificación Bluetooth SIG.

En el listado de la entidad de certificación Bluetooth SIG (que es la que indica que se cumplen con los estándares de esta interfaz de conexión indispensable hoy en día) revela el número de modelo (OPD2303) y confirma el soporte para Bluetooth 5.2 en el tablet, por lo que no habrá problema alguno en lo que tiene que ver con la sincronización con accesorios, por poner un ejemplo.

Algunos detalles de esta OPPO Pad Neo

Curiosamente, el mismo número de modelo pertenece al OnePlus Pad Go lanzada en Asia, lo que sugiere que el Pad Neo podría ser una versión renombrada para el mercado global. Lo cierto es que esto no sería la primera vez que la compañía toma esta decisión, por lo que no hablamos de algo sorprendente.

Por lo tanto, podemos esperar especificaciones similares para el nuevo modelo. De esta forma, lo normal es pensar que se incluirá una pantalla LCD de 2,4K de 11,35 pulgadas con una relación de aspecto de 7:5. Además, el tablet incluiría 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 128 o 256 gigas, que se combinaría con un procesador Helio G99 de MediaTek.

También lo normal es que se incluya una batería con 8.000 mAh de amperaje en su interior y la carga mediante el uso del puerto USB tipo C (estándar USB 2.0). Por lo tanto, sin problemas en este apartado. En cuanto a las cámaras, se espera una cámara frontal y trasera de 8 MP. Para una experiencia de audio inmersiva, podrían incluirse cuatro altavoces con soporte Dolby Atmos.

Detalles finales que se debe esperar

En el apartado del software, lo que se debe esperar es el uso del fork ColorOS basado en Android 14, con una ranura para tarjetas microSD para almacenamiento ampliable. OPPO aún no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento para el Pad Neo en el mercado global. Sin embargo, dado que el dispositivo ha aparecido en varias certificaciones, el lanzamiento podría ser inminente. Incluso podríamos ver a este modelo anunciado junto al teléfono Reno 11 en un anuncio internacional.